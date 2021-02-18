ATV Öyle Bir Karar Verdi Ki Diğer Diziler Bu Durumdan Zararlı Çıkabilir

20 Şubat Cumartesi akşamı tarihinde “Kardeşlerim” isimli yeni bir dizinin ATV ekranlarında seyirciler ile ilk kez buluşacağı haberi öğrenilen bilgiler arasında yer aldı. Güçlü bir oyuncu kadrosuna sahip olan kardeşlerim dizisi dram türünde ekranlara gelecek. Cumartesi günü rekabet ortamına iddialı bir şekilde katılan dizinin reyting oranlarına etkisi ise merak konusu oldu.

Gönül Dağı dizisi ise TRT 1’in en sevilen dizilerinden biri ve Cumartesi akşamlarının adeta bir vazgeçilmezi. TRT1 ekranlarında seyirciyle bir araya gelen Gönül Dağı, 2 haneli reytinglere ulaşıp tüm kategorilerde 1.’lik elde ediyor. Bununla birlikte Show TV’de yayınlanan Kuzey Yıldızı dizisi ise ikinci sezonunda sevilerek izlenilmeli devam etmekte. Dizi Total de oldukça güçlü bir etkiye sahip olmasına rağmen AB’de düşük oranlar ile ilerlemeye devam ediyor. İsmail Demirci ve Aslıhan Güner’in dizinin başrolünü paylaştığı Kuzey Yıldızı, eğlenceli hikayesi ile yayın hayatına devam etmekte. FOX TV’de ise romantik komedi türünde ekranlara gelen Sen Çal Kapımı, Kerem Bursin ve Hande Erçel’in başrollerini paylaştığı başarılı bir dizi. Ancak yazdan kalma bir dizi olan Sen Çal Kapımı, Cumartesi akşamlarında son bölümlerinde reyting ile ilgili bir problem yaşadı. Kanal tarafından Sen Çal Kapımı için henüz bir final kararı açıklanmasa da ilerleyen bölümde dizi hakkında daha net bir sonuca ulaşılacak. Cumartesi akşamında ciddi bir rekabet ortamı bulunuyor. Kardeşlerim isimli yeni dizi, bu rekabet ortamına katılırken türü ile farklı bir etkiye sahip olacak. Gönül Dağı, Kuzey Yıldızı ve Sen Çal Kapımı isimli diziler televizyon ekranlarının eğlenceli yapımları arasında izlenebilmektedir.