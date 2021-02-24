Asteriks ve Oburiks'in yıldızına tecavüz soruşturması!

Sinema dünyasında son zamanlarda başlatılan cinsel taciz suçlamalarının ardı arkası kesilmiyor. Ünlü yapımcı Harwey Weinstein, oyuncu Kevin Spacey, yazar ve yönetmen Woody Allen ve komedyen C.K. Louis'in ardından şimdi de ünlü oyuncu Gerard Depardieu hakkında benzer bir soruşturmanın açıldığı ortaya çıktı. 72 yaşındaki ünlü Fransız oyuncu Depardieu hakkında açılan "tecavüz" ve "cinsel taciz" soruşturmasının 16 Aralık 2020'de başlatıldığı kaydedildi.

Soruşturma yeniden açıldı!

Gelen haberlere göre Depardieu hakkında 2018 yılında ön soruşturmanın açıldığı ancak 2019 yılının haziran ayında "takipsizlik" kararının verildiği ifade edildi. 72 yaşındaki ünlü oyuncu Depardieu'nun kendisine tecavüz ettiğini kaydeden 22 yaşındaki bir komedyen kadın suç duyurusunda bulununca olaya ilişkin yeni bir soruşturma balşatıldı. Soruşturmayı takip etmesi için bir hakimin görevlendirildiği ancak ünlü oyuncu hakkında henüz "adli denetim kararının" alınmadığı aktarıldı.

İddialara göre olaylar Depardieu'nun evinde gerçekleşti

2018 yılının Ağustos ayında Gerard Depardieu'nun kendisine tecavüz ettiğini öne süren 22 yaşındaki bir kadın komedyenin şikayeti üzerine ünlü oyuncu hakkında ön soruşturma başlatılmıştı. Önce taciz sonra da tecavüzün gerçekleştiğini kaydeden genç komedyen, olayların 7 ve 13 Ağustos'ta Depardieu'nun Paris'teki evinde meydana geldiğini bildirmişti. 2013 yılında Rus vatandaşı olan ve 2018'de Cezayr'e taşınan Depardieu'nun hafızalara kazınan birçok filmi bulunuyor. İlk başrol deneyimini Les Valseuses (1971) isimli filmle yaşayan Depardieu, yönetmeninin Truffaut olduğu "Son Metro" adlı filmle 1980 yılında Oscar ve Altın Küre'de "En İyi Erkek Oyuncu" ödülünü almıştı.