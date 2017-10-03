Aslışah Alkoçlar ve Berk Suyabatmaz'dan Burcu Esmersoy'u şoke eden hareket !

Güzel sunucu Burcu Esmersoy'un iş adamı sevgilisi Berk Suyabatmaz büyük bir skandala imza attı.Burcu Esmersoy'un kanlı bıçaklı olduğu Aslışah Alkoçları sosyal medya hesabından takip etmeye başlayan Berk Suyabatmaz'ın bu hareketine karşılık Aslışah Alkoçlar'da sosyal medya hesabından Berk Suyabatmaz'ı takip etmeye başladı.Burcu Esmersoy'un bu olaylar karşısında ne yapacağı ise şimdiden merak konusu oldu ..

Burcu Esmersoy ve Aslışah Alkoçlar gerginliği !

Aslışah Alkoçlar ; "O benden yaşça çok büyük. Aramızdaki gerginliğin sebebi ise 'kızsal' bir durumdan kaynaklanıyor. Belki de kıskançlık var. Herkesi kendi haline bırakıyorum.''demişti.Bu açıklamalara karşı Burcu Esmersoy'da ''Herkes kimin ne olduğunu gayet iyi biliyor. Beni bu işlerin içine sokmayın.'' diyerek yanıt vermişti.