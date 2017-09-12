Aslışah Alkoçlar Türkiye'yi terkediyor Alkoçlar ,'Rahatlasınlar gidiyorum.' dedi.

Sosyetik güzel Aslışah Alkoçlar, önceki gün Bebek'te objektiflere takıldı. Gazetecilerin sorularını ayaküstü yanıtlayan Alkoçlar, geçtiğimiz günlerde bir mekanda gerildikleri iddia edilen Burcu Esmersoy'la ilgili de konuştu. Alkoçlar; Esmersoy'un kendisine el hareketi yapıp yapmadığı sorulunca şöyle yanıt verdi: "Kendisi benden yaşça çok büyük bir insan. Aramızda çok da yaş farkı var. Aynı çevrede değiliz; benim çevremde olan biri değil. Gerginliğin sebebini gerçekten ben de bilmiyorum. Bu yüzden bu konuyla ilgili çok fazla yorum yapamıyorum çünkü kendisini çok tanımam. Yapılan saygısızlığa, saygısızlıkla cevap vermek bana hiç yakışmaz. Herkesi kendi haline bırakıyorum. Sonuçta benden en az 20 yaş büyük olduğu için terbiyesizlik yapmam."

Alkoçlar, gittiği mekanlarda Burcu Esmersoy'un olup olmadığını öğrenmek istediği iddiasıyla ilgili de "Öyle bir şey kesinlikle yok. Hayatımı etkileyecek bir insan değil" diye konuştu.

KISKANÇLIK OLABİLİR

Bir dönem Burcu Esmersoy'un da sevgilisi olan Esat Yontunç ile adı aşk dedikodularına karışan Alkoçlar, kavga nedeninin kıskançlık olup olmadığı sorusuna da şöyle yanıt verdi:

"Aradan çok sene geçti. Benim Esat'la aramda hiçbir şey geçmedi. Onların aralarında bir şeyler olmuş olabilir, hiç bilmiyorum. Sorunun nedeni kızsal bir durum da olabilir, ya da kıskançlık. Zaten annemler de çok fazla göz önünde olduğumu söylüyor.

İNGİLTERE'YE GİDİYORUM HERKES RAHATLASIN!

Ekonomi mezunu olan Aslışah Alkoçlar, Moda master'ı yapmak için İngiltere'ye gideceği iddiasına da açıklık getirdi: "Gidiyorum, herkes rahatlayacak. Hem eğitimim için, hem de çok göz önünde olmamak için gidiyorum. Özel hayatımla gündemde olmak istemiyorum. Bu konularda çok toyum."