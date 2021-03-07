Aslı Yılmaztürk hayatını kaybetti

2008 yılında Artxdesign'ı (AXD) bir blog olarak açan ve 2015 yılında AXD'yi bir iş modeline dönüştürerek ünlü olan 34 yaşındaki tasarımcı Aslı Yılmaztürk, tatil için İstanbul’dan Muğla iline bağlı Ula ilçesinin Akçapınar Mahallesi’ne geldi. Tek katlı müstakil bir evde kalan Aslı Yılmaztürk’ten bir süre haber alamayan yakınları, 112 Çağrı Merkezi’ni arayarak yardım istedi. İhbar sonrası Aslı Yılmaztürk’ün kaldığı eve jandarma ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Evvelsi gün saat 23.00 sıralarında eve gelen ve kapıyı açarak içeri giren ekipler, Aslı Yılmaztürk’ün yerde hareketsiz bir biçimde yattığını gördü. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde ünlü tasarımcının hayatını kaybettiği tespit edildi.

Evde yapılan incelemelerde ise yanan ocak üzerindeki çaydanlığın taşması sonucu alevin söldüğü ve gazın tüm eve yayıldığını, Aslı Yılmaztürk’ün de ocaktan sızan doğal gazdan zehirlenerek hayatını kaybettiğini belirledi. Ünlü tasarımcının cenazesi, otopsisinin yapılmasından sonra cenaze nakil aracı ile yaşadığı İstanbul’a götürüldü. Aslı Yılmaztürk'ün İstanbul’da toprağa verileceği öğrenildi.

Artxdesign kurucusu ve kreatif direktörü Aslı Yılmaztürk'ün sadece ailesi değil, liseden ve üniversiteden arkadaşları ile birlikte aile dostları da yasa boğuldu. Kısıtlama sebebiyle taziyeye gelemeyen sevenleri, sosyal medya platformlarından taziye mesajları paylaştı.