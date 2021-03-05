Aslı Tandoğan Kimdir? Yaşı, Boyu, Hayatı ve Bilinmeyenler

Aslı Tandoğan, Ankara doğumlu Türk dizi, sinema, tiyatro oyuncusu ve arp sanatçısıdır. Başarılı isim 2 Nisan 1979 tarihinde dünyaya gözlerini açmıştır. Ankara doğumlu oyuncunun boyu 163 cm kilosu ise 56’dır. Koç burcu olduğu öğrenilen Tandoğan’ın göz rengi yeşildir. Babasının ismi Cumhur Tandoğan’dır. Cahit Tan Yeşilada ile dünya evine giren oyuncu, bu evlilikten Atlas ve Arya adında iki çocuk dünyaya getirmiştir.

Babası balet olan Tandoğan, ailesinin tek çocuğudur. Başarılı oyuncunun anne ve babası kendisi daha çocuk yaşlarda iken ayrılmıştır. 2014 senesinde Cahit Tan Yeşilada ile evlenen oyuncu, bir erkek bir de kız çocuk dünyaya getirmiştir. Bir yıl Bilkent’te keman okuduğunu açıklayan Tandoğan, ardından konservatuvar sınavlarına katılmıştır. Vurmalı ve nefesli enstrümanlar da çalmak istediğini ifade eden oyuncu son olarak arpta karar vermiştir. Ailesinin tek çocuğu olmasına rağmen nazlı bir şekilde büyütülmediğini ifade eden oyuncu anne ve babasından kendi ayakları üzerinde durmayı öğrendiğini açıklamıştır.

Lisans eğitimini Hacettepe Üniversitesi’nde Devlet Konservatuvarı arp bölümünü bitirmiştir. Tandoğan’ın televizyon hayatına adım attığı ilk proje ise “Gülüm” dizisidir. Başarılı ismin parladığı dizi ise “Aşka Sürgün’dür”. Dizide Dilan Şahvar isimli canlandırdığı karakter ile dikkatleri üzerine çekmiştir.

Oyuncu Aslı Tandoğan, sosyal hayatında da ok atmayı, ata binmeyi ve aynı zamanda dalmayı da sevdiğini söylemiştir. Günlük hayatta makyaj yapmayı çok sevmediğini açıklayan Tandoğan, yüzüne bir şey kullanmadığı zaman kendisini hafif ve mutlu hissettiğini itiraf etmiştir.

Başarılı oyuncu Tandoğan, bugüne kadar yer aldığı projelerde başarılı isimler ile rol aldığı için kendini şanslı hissetmektedir. İlk sinema filmini Kenan İmirzalıoğlu ve Şener Şen ile canlandıran oyuncu, bu konuda çok mutlu olduğunu söylemiştir. Setlerde çok fazla şey öğrendiğini açıklayan Tandoğan, işini çok sevdiğini ifade etmektedir.