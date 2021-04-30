Aslı Melisa Uzun Kimdir? Yaşı, Boyu, Dizileri ve Ailesi

Ünlü isim Asli Melisa Uzun Ankara'da 28 Temmuz 1995 tarihinde dünyaya gözlerini açmıştır. Uzun, Türk dizi, sinema oyuncusu ve model olarak hayatını devam ettirmektedir. 174 cm boyunda olduğu öğrenilen başarılı oyuncunun kilosu ise 54'tür. Aslan burcu olduğu öğrenilen Aslı Melisa Uzun’un göz rengi ise kahverengidir.

Ankara doğumlu olan oyuncu ve model liseye kadar orada kalmıştır. Anneannesinin Alman olduğunu açıklayan ünlü isim, dedesinin onu Türkiye'ye kapıp getirdiğini ve annesinin de yarı Alman yarı Türk olduğunu söylemiştir. Kendisinin de çeyrek Alman olduğunu belirten Aslı Melisa Uzun, Türkiye'de doğup büyüdüğünü söylemiştir. Yunus isminde bir erkek kardeşi olduğunu açıklayan oyuncu hayatında her zaman 2 dil ve kültürün olduğunu ve bu konuda çok şanslı hissettiğini dile getirmiştir. Bu durumum onun toleransı öğrenmesine ve farklı kültürleri keşfetmesini sağladığını ifade etmiştir. Herkes tarafından bilinen Alman disiplininin mantıksal bir yaklaşımı olduğunu ve onu da hayatına kanalize etmeyi başardığını söyleyen Aslı Melisa Uzun bu durumu “harika” olarak adlandırılmaktadır.

3 yaşına geldiği zaman dans kursuna başladığı öğrenilen Aslı Melisa Uzun, ardından bale ve jimnastik eğitimi de görmüştür. 6 yaşına geldiği zaman “Eşeğin Gölgesi” isimli tiyatro oyununda rol alan ünlü isim lise yıllarına geldiğinde ise Anadolu Ateşi’nde bir süreliğine dans ettiğini belirtmiştir. Öğrencilik hayatında çalışkan biri olduğunu ancak çok konuştuğunu belirten Uzun, yine de notlarının iyi olduğunu ve öğretmenlerinin kendisini sevdiğini söylemiştir.

Oyuncu, eğitim hayatında Ankara'da Alman Lisesi’nden mezun olmuştur ve Köln Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ni burslu olarak kazanmıştır. Ardından Aslı Melisa Uzun’un Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi'nde Çağdaş Dans bölümünü kazandığı öğrenilen bilgiler arasında yer almaktadır. 2015 senesinde ise “Miss Turkey Universe” olarak seçilen Uzun ve bu yarışma ardından ise oyunculuk teklifleri almaya başlamıştır.