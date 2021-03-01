Aslı Gibidir Filmi Konusu Ne, Oyuncuları Kim, Nerede Çekildi, Güzel Mi?

Sosyal medyada yayınladığı videolarla ünlenen Aslı İnandık’ın başrolünde oynadığı Aslı Gibidir filmi bu gece 23.45’de Kanal D ekranlarında izleyici ile buluşacak. Peki Aslı Gibidir filminin konusu nedir, oyuncuları kimdir?

2019 yılında vizyona giren Aslı Gibidir filmi bu akşam Kanal D’de televizyon seyircisinin karşısına çıkacak. Yönetmenliğini Ali Yorgancıoğlu’nun yaptığı Aslı Gibidir filmi 4 hafta boyunca vizyonda kalmış ve sinemaseverleri kahkahaya boğmuştu. Film vizyonda olduğu sürece 102.517 kişi tarafından izlenmiş ve 1.360.023.65 lira hasılat elde etmişti. Karakter komedisi olan Aslı gibidir filminde pek çok ünlü oyuncu yer almıştı. Dağıtımcısı CGV Mars Dağıtım olan Aslı Gibidir filminin görüntü yönetmenliğini ise Hayk Kirakosyan üstlenmişti.

ASLI GİBİDİR FİLMİ OYUNCULARI

Aslı İnandık

Nazlı Tosunoğlu

Tuna Orhan

Ayten Uncuoğlu

Ahmet Olgun Sünear

Toygan Avanoğlu

Enis Arıkan

Seda Türkmen

Uraz Kaygılaroğlu

Melis Kaygılaroğlu

Berkay Tulumbacı

Aslı Turanlı

Tuğçe Karabayır

Küçük yaşlardan beri oyuncu olmanın hayalini kuran genç bir kadının Hayat serüvenini konu edinen Aslı gibidir filminde başrol oyuncusu olan Aslı inandık, genç bir kız olan Aslı karakterini canlandırmaktadır. Ailesinin isteğini kırmayıp onların istediği üniversiteye gitmiştir. Fakat oyunculuk hayallerinden hiçbir zaman vazgeçmez ve yeniden üniversite sınavına hazırlanıp ikinci üniversite olarak konservatuarda oyunculuk bölümünü kazanır. Aslı hayallerine adım adım yaklaşırken ailesi kızlarının oyuncu olmasını istemez ve destek olmaz. Kendisini hiç beklemediği bir dünyanın içinde bulan Aslı dublörler kulübüne girer. Bu kulüpte hem okul için para kazanır hem de yeteneğini sergiler. İş hayatının yanı sıra aşk hayatına da burada renk gelecektir.

ASLI GİBİDİR FİLMİ GÜZEL Mİ?

Film eleştirmenleri Aslı Gibidir filminin gerçekten yüzleri güldüren bir komedi filmi olduğunu dile getirmiştir. Bazen akıcılığını kaybetse de genel olarak bakıldığında güçlü bir senaryosu ve oyuncu kadrosunun olduğu görülüyor.