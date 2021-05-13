Aslı Enver'in Yeni Projesi ve Partneri Belli Oldu

Ekranların aranılan yüzü ünlü oyuncu Aslı Enver, İstanbullu Gelin isimli televizyon dizisi projesi ardından televizyonlara bir süre ara vermişti ve hayranlarından uzakta kalmıştı. İstanbullu Gelin dizisinin bitiminde ise Babil dizisinde oynamaya başlayan Enver, Kasım ayında 20. bölümü ile final yapan dizi ile tekrardan ekranlara veda etmişti. Babil projesi sonrasında tekrardan farklı bir proje ile görünmeyen ünlü oyuncu Aslı Enver, salgın döneminde de evinde kaldı ve iki kedisi ile bir köpeği ile vakit geçirdiğini söyledi. Ünlü oyuncu Enver'in hayranları ise oyuncuyu yeni bir dizide görmek istedi. Fakat Aslı Enver'den yeni bir dizi haberi henüz gelmedi. Buna rağmen hayranlarını sevindirecek farklı bir haber öğrenildi ve Aslı Enver'in bir film için kamera karşısına geçeceği bilgisine ulaşıldı. İşte ünlü oyuncu Aslı Enver'in yeni projesi hakkında bilgiler ve oyuncunun partneri…

Taff Pictures imzalı olan bir film ile anılan ünlü oyuncu Aslı Enver, “Sen Yaşamaya Bak” isimli projede rol alacak ve yönetmenlik Ketche tarafından yapılacak. Hakan Bonomo'nun da dizinin senaryosunu yazdığı ilgisi ortaya çıktı. Birsen Altıntaş da henüz hazırlık aşamasında olan filmin çekimlerinin kısa süre içerisinde başlayacağını takipçilerine duyurdu ve gazeteci Altuntaş Twitter hesabından filmde oyuncu olan Aslı Enver'in partnerini oynayacak kişi ile ilgili bilgileri paylaştı.

Ünlü oyuncu Aslı Enver'in kamera karşısına geçecek olan erkek başrol olarak Kaan Urgancıoğlu ile imza aşamasına gelindiği bilgisi öğrenildi. Ünlü oyuncu Kaan Urgancıoğlu son olarak Netflix'te yayınlanan Aşk 101 isimli dizide boy göstermişti. Yeni filmde ise Aslı Enver ile oynayacak olan Kaan Urgancıoğlu'nun 2002 senesinden beri pek çok dizi ve sinema filminde yer aldığı öğrenildi. Diğer taraftan oyuncunun özellikle Kara Sevda isimli dizide hayat verdiği Emir karakteri ilgiyle karşılanmıştı.