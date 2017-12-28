Aslı Enver'den Murat Boz'u kıskandıracak poz !

İstanbullu Gelin dizisinin başrol oyuncusu Aslı Enver , reklam yüzü olduğu bir çorap markası için verdiği pozlardan birini instagram hesabından takipçileri ile paylaştı.Oldukça cesur bir poz veren Aslı Enver'e dakikalar içinde beğeni yağdı.

Bir çorap markasının reklam yüzü olan Aslı Enver, Instagram'dan verdiği pozla takipçilerinin büyük beğenisini topladı.Aslı Enver'in pozunu görenler "Sevgilisi Murat Boz çok kıskanacak" diye düşünmeden duramadılar.

Güzel oyuncu Aslı Enver fotoğrafının altına "Sağlık, mutluluk dolu bir yıl olsun." notunu düştü.

ASLI ENVER'İN O POZU