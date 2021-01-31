Aslı Enver'den Murat Boz'a Barışma Hamlesi! Aslı Enver ve Murat Boz Barıştı Mı?

2020 yılının en çok konuşulan çiftlerinden biri olan Murat Boz ve Aslı Enver bir dargın bir barışık ilişki yürütmeye devam ediyorlar. Geçtiğimiz günlerde Murat Boz’dan Aslı Enver'e barışmak için bir hamle gelmişti. Şimdi ise Aslı Enver öyle bir şey yaparken yakalandı ki “Barışacaklar” iddiası magazin gündemine bomba gibi düştü. Peki Murat Boz Aslı Enver barıştı mı?

Aslı Enver'in eski sevgilisi Murat Boz'un fan sayfasını takip etmesi güzel oyuncunun hayranlarının dikkatinden kaçmadı. Aslı Enver, “Aslı Murat'ı stalklıyor” yorumları ile sosyal medyanın diline düştü.

Murat Boz ve Aslı Enver çifti “Kardeşim Benim” filminde tanışıp aşk yaşamaya başlamışlardı. İkilinin ilişkisi 2019'un Ekim ayında kötü bir şekilde sonlanmıştı. Murat Boz’un Aslı Enver’i Bahar Candan ile aldattığı dedikoduları kulislerde dolaşıyordu.

2020 yılında bir dargın bir barışık olan çift, magazin gündemini sürekli meşgul etti. Murat Boz, Aslı Enver ile bir fotoğrafını arşivden çıkartmış ve tekrardan yayınlamıştı. Hayranları bu hareketi barıştılar olarak yorumlamıştı. Geçtiğimiz günlerde de Murat Boz sosyal medya hesabından manidar bir paylaşım yaptı. 2 sene önce O ses Türkiye programında Aslı Enver için söylediği Sezen Aksu-Git şarkısını tekrar paylaşan boz, magazin gündemine bomba gibi oturmuştu. Daha önce de bu paylaşımı yaptıktan 1 hafta sonra barışan çiftin yine barışacağı düşünüldü.

Murat Boz’un arka arkaya yaptığı barışma hamlelerinden sonra bir hamle de Aslı Enver cephesinden geldi. Sosyal medya kullanıcıları Aslı Enver’in Murat Boz’un fan hesabını takip ettiğini yakaladı. Bunu gören kullanıcılar Aslı Enver'in Murat Boz'u hala stalkladığı anlamını çıkardı. Yakalandığını fark eden Enver Murat Boz'un fan hesabını hemen takip etmeyi bıraktı.

İkilinin son ayrılma nedeninin aralarında evlilik krizi çıkması olduğu öğrenilmişti. Aslı Enver evlenmek isterken Murat Boz’un evliliğe yanaşmamasının ilişkilerinin sonunu getirdiği iddia edilmişti.

Son olarak çiftin barıştığına dair kesin bir bilgi bulunmuyor fakat görünen o ki ikisi de birbiriyle barışmak istiyor…

Güncelleme Tarihi: 31 Ocak 2021, 20:24