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Aslı Enver' den Hayret Ettiren Açıklamalar Geldi

Aslı Enver ve Murat Boz çiftinin ayrılıklarının ardından Aslı Enver ilk kez açıklamada bulundu. Aslı Enver sessizliğini bozdu.

02 Haziran 2017 Cuma 13:01
Aslı Enver' den Hayret Ettiren Açıklamalar Geldi

Aslı Enver ve Murat Boz çiftinin ayrılıklarının ardından Aslı Enver ilk kez açıklamada bulundu. Aslı Enver sessizliğini bozdu.

Aslı Enver ve Murat Boz geçtiğimiz Ocak ayında aşk yaşamaya başlamışlardı. İlişkileri iddalar üzerine Nihal-Bahar Candan kardeşler yüzüne bitmişti. Aslı Enver' in konu ile ilgili açıklamaları ilk kes gündeme geldi. Geçtiğimiz akşam arkadaşları ile eğlenmeleri sonucunda muhabirlere yakalanan ve ısrarları kıramayan Aslı Enver soruları yanıtladı. 

İlişkilerinin aslında daha önce bittğini ve sinirli olmadığını belirten güzel oyuncu sosyal medya hesabından Murat Boz ile hala takipleştikleri ve fotoğraflarını silmedikleri farkedildi. 



Anahtar Kelimeler:
Aslı EnverMurat BozNihal-Bahar Candan
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