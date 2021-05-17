Aşkın Tarifi Naz Kimdir? Kaç Yaşında, Nereli

Yeni dizi Aşkın Tarifi’nde Naz Soyluer’i canlandıran Serra Arıtürk’ün seyirciler tarafından biyografisi araştırılmaya başlandı. Aşkın Tarifi adlı dizide Kadir Doğulu'nun partneri olarak Serra Arıtürk, Naz karakterine hayat verecek. Peki, Serra Arıtürk kimdir ? Kaç yaşında ve nereli? Bu soruların cevabı haberimizde.

Yaz sezonunun favori dizisi olmaya hazırlanan Aşkın Tarifi adlı dizi şimdiden seyirciler tarafından merak edilmeye başlandı. Dizinin güzel oyuncusu Serra Arıtürk merak konusu oldu.

Serra Arıtürk Kimdir?

22 Haziran 1998 yılında İstanbul'da dünyaya gelen güzel oyuncu henüz küçük yaşlardayken gitar çalmaya başlamış. 7 yaşında gitar ile tanışmış ve bu konuda ailesinden destek almıştır. Gitar eğitimini ise Hüsrev İsfendiyaroğlu’ndan almış olan güzel oyuncu, lise sondan itibaren ise şarkı söylemeye adım atmıştır. Şarkı söylemeye başladıktan sonra Boğaziçi Caz Korosu ekibinde yer almış ancak bir süre sonra okulunun aksamaması için buradan ayrılmış ve eğitimine devam etmiştir. Lise eğitimini ise Özel Denizatı Anadolu Lisesi’nde tamamlayan Arıtürk, sonrasında ise Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesini kazanmıştır. Coverları ile üne kavuşan Serra Arıtürk, arkasından ise 2019 tarihinde Kendimi Bilmeden adlı parçayı çıkarmıştır. Youtube üzerinden seslendirdiği şarkılar ile ününe ün katmıştır. Yurt dışındaki çok sayıda ünlüden etkilendiğini ancak asıl etkisi altında kaldığı ünlü ismin ise Amy Winehous olduğunu açıklamıştır. Güzel oyuncunun alnında bulunan izin ise 2,5 yasında yaşamış oldu Küçük bir kaza neden iyiydi oluştuğu öğrenildi. Arıtürk'ün sandalyeye çarpma sonucunda alnında iz kaldığını belirtmiştir

Genç oyuncu hayatında İstanbul Kadıköy'de sürdürmektedir. Eski sevgilisinin ise ünlü Youtuber Berkcan Güven olduğu bilinmektedir. 2019 yılında "Kendimi Bilmeden" adlı ilk single'ını çıkarttı. Sanatçı geçen yıl, 2020 yılında "Kimse Yok ve "Olmazdın" gibi single çalışmaları ile tanınmaktadır.