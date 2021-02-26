Aşka Sürgün Dizisi Konusu ve Oyuncuları

Aşka Sürgün isimli Türk televizyon dizisi Sis Yapım Prodüksiyonu ile birlikte ve Cemal Şan yönetiminde ekranlara gelmiştir. Dizinin senaryosu ise Pınar Ordu, İlker Barış, Neşe Cehiz, Cüneyt Bolak, Deniz Sertbarut, Barış Pirhasan ve Bilal Babaoğlu tarafından kaleme alınmıştır. Dram ve macera türünde yayınlanan dizi ekranlara geldiği dönemde oldukça beğenilmiştir. Projenin başrollerinde Beren Saat, Mahsun Kırmızıgül, Bahri Beyat, İzzet Günay, Hüseyin Avni Danyal, Aslı Tandoğan ve Fırat Tanış bulunmaktadır. Senaryosu ile ilgi çeken dizi, iki sezon boyunca yayında kalıp toplamda 53 bölümünü ekranlara getirmiştir.

İlk kez 7 Mart 2005 tarihinde ekranlara gelen sevilen dizi Aşka Sürgün, 5 Haziran 2006 tarihinde yayınladığı son bölüm ile final yapma kararı almıştır ve mekan seçimi olarak İstanbul, Mardin ve Irak’ı tercih etmiştir. Başarılı dizinin bir bölüm süresi ise 90 dakika olarak ayarlanmıştır. ATV ekranlarında seyirci ile buluşan dizinin müziği ise Kemal Sahir Gürel ve Erol Mutlu'ya yaptırılmıştır.

Başarılı proje ekranlara geldiği 2006 senesinde fenomen olmuş ve Beren Saat'in de kariyer basamaklarını adım adım tırmanmasına yardımcı olma görevi görmüştür. Başarılı oyuncu Saat, dizi ekranlara geldiği dönemde bir açıklama yapmış ve Aşka Sürgün ile birlikte oyunculuk hayatında büyük bir deneyim kazandığını ve kendini oynadığı dizi ile keşfetmeyi başardığını söylemiştir. Dizi aynı zamanda Yeşilçam'ın tecrübeli oyuncusu olan İzzet Günay'ın ilk televizyon dizisi olma özelliğini de taşıyıp ilgi çekmektedir. Başarılı aktör Günay, projede Mahsun Kırmızıgül’ün babası rolüne hayat vermiştir. 2016 senesinde tekrar bölümleri verilen dizinin ikinci kez yayınlanması da dikkatleri üzerinde toplamıştır.

Konusu olarak ise doğulu bir aile ye sahip olmasına rağmen batı tarzında yetiştirilmiş olan Hazar Azizoğlu’nun hayatı anlatılmaktadır. Kardeşinin öldürülmesi sonrasında hayatı tamamen değişen Hazar, kan davası ile kalan ömrünü geçirir. Kan davası ardından yaşanan gelişmeler sonucunda iki aile arasında bir anlaşma olur ve Hazar'ın Zilan ile evlenmesi kararlaştırılır. Ancak Hazar, bu fikre en başından beri karşı çıkan bir isim olur. Ardından bu fikri kabul etmek zorunda kalan Hazar, Zilan ile evlenir ve aralarında bir aşk başlar.