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Aşk-ı Roman dizisi için erken final

Acun Ilıcalı'nın kanalı TV8'de haftaiçi hergün yayınlanan Aşk-ı Roman dizisi için flaş bir karar alındı.Kanal tarafından istenen reytingi yakalayan dizi başarısını sürdüremeyince final kararı aldı.

12 Eylül 2017 Salı 11:21
Aşk-ı Roman dizisi için erken final

İlk bölümlerinde sürpriz reyting oranları yakalayan ama aynı zamanda büyük eleştiriler alan aşk-ı Roman dizisinin yayınına son verildi. TV8 yönetimi diziyi apar topar yayından kaldırma kararı aldı.

REYTİNGLER İLK BÖLÜMDEN SONRA DÜŞTÜ

Show TV'de yayınlanan Seda Sayan ve Uğur Arslan'ın sunduğu 'Evleneceksen Gel' programıyla isimlerini duyuran Solmaz, Kaan ve Nurullah'ın başrollerini paylaştığı Aşk-ı Roman dizisi, ilk bölümde reyting listelerini alt üst etmişti. Ancak dizi ilerleyen bölümlerde aynı başarının yanına bile yaklaşamadı. Yaz sezonunu zar zor atlatan dizi, aldığı düşük reytinglerin ardından yayından kaldırıldı. 15 Eylül Cuma günü yapılacak final bölümüyle Aşk-ı Roman ekranlara veda edecek.

HANİFE, AŞK-I ROMAN'A UĞUR GETİRMEDİ

Söz konusu dizide Zuhal Topal'ın evlilik programında büyük üne kavuşan Hanife Gürdal da yer alacaktı. Hatta Hanifenin dizide yer alacağının ilan edildiği tanıtım filmi bile çekilmişti.
 

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