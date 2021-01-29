Aşk-ı Memnu'nun Çekildiği Ziyagil Yalısı Kilim Ve Çuval Müzesi Oldu!

Tüm zamanların sevilen dizisi Aşk-ı Memnu Sarıyer'de bir yalıda çekilmişti. Ziyagil Yalısı olarak bilinen bu yalı geçtiğimiz günlerde müzeye çevrildi. Aşk-ı Memnu yalısının kilim ve çuval müzesi yapıldığını öğrenenler şok oldu.

Kanal D'nin her yayınlandığında reyting rekorları kıran dizisi Aşk-ı Memnu'nun ve daha pek çok sinema ve televizyon yapımına ev sahipliği yapan Ziyagil Yalısı’nın müze olarak kullanılmasına karar verildi.

AŞK-I MEMNU ZİYAGİL YALISI NERDE?

İstanbul’un Sarıyer ilçesinde bulunan ve Ziyagil Yalısı olarak bilinen Büyükdere Evi, dizinin yıllar önce bitmesine rağmen hala Aşk-ı Memnu hayranları tarafından ziyaret ediliyordu. Alınan son kararla birlikte yalı bir müzeye dönüştürüldü.

MÜZEDE NELER OLACAK?

Vehbi Koç Vakfı’na ait olan bu yalı özel bir sergi için ziyaretçi alımına açıldı. Cumhuriyetin ilanından sonra Türkiye'nin her yerinde dolaşmasına izin verilmiş olan ilk yabancı gezgin Josephine Powell’ın koleksiyonu burada sergilenecek. Bu koleksiyonda Osmanlı döneminde 18 ile 20. yüzyılın başı arasında dokunan ve günümüze kadar ulaşmayı başarmış 36 adet seçkin kilim, 6 adet çuval ve 1 adet dokuma tezgahı ile 73 tane dokuma aleti sergilenecek. Toplamda 116 parça koleksiyon ürününün sergileneceği müze süresiz olarak açık olacak.

AŞKI MEMNU DİZİSİ İLE BİLİNİYORDU

2008 yılından 2010 yılına kadar devam eden Aşk-ı Memnu dizisi yayınlandığı tüm zamanlarda üstünden yıllar geçmesine rağmen reyting rekorları kırıyordu. Kıvanç Tatlıtuğ, Beren Saat, Selçuk Yöntem, Hazal Kaya, Nebahat Çehre gibi ünlü oyuncuların başrollerinde olduğu Aşk-ı Memnu dizisi ile tanınan Ziyagil Yalısı, Vehbi Koç Vakfı’na aittir ve Sarıyer’de bulunmaktadır. Asıl adı Büyükdere Evi’dir fakat Aşk-ı Memnu dizisi yayınlandığından beri Ziyagil Yalısı olarak anılmaktadır.

AŞK-I MEMNU DİZİSİ KONUSU NEDİR?

Aşk-ı Memnu dizisi Halit Ziya Uşaklıgil'in aynı adlı romanından uyarlanmıştır. İstanbul'un en zenginlerinden biri olan Adnan Ziyagil, biricik karısı İnci ölünce çocukları Nihal ve Bülent ile yalnız kalmıştır. Daha sonra cemiyet hayatının bilinen ismi Bihter Yöreoğlu ile evlenmeye karar vermiştir. Kendisinden yaşça küçük olan Bihter başlarda Adnan Bey'i sevmiş fakat daha sonra Adnan'ın yeğeni Behlül'e karşı koyamamıştır.

AŞK-I MEMNU DİZİSİ OYUNCULARI

Beren Saat (Bihter)

Kıvanç Tatlıtuğ (Behlül)

Nebahat Çehre (Firdevs)

Selçuk Yöntem (Adnan Ziyagil)

Zerrin Tekindor (Matmazel)

Hazal Kaya (Nihal Ziyagil)

Batuhan Karacakaya (Bülent Ziyagil)

Nur Fettahoğlu (Peyker)

İlker Kızmaz (Nihat Önal)

Baran Akbulut (Beşir)

Fatma Karanfil (Şayeste)

Rana Cabbar (Süleyman Efendi)

Zerrin Nişancı (Aynur)

Recep Aktuğ (Hilmi Önal)

Gülizar Irmak (Sevil)

Gülsen Tuncer (Arsen Ziyagil)

Evren Duyal (Nesrin)

Ufuk Kaplan (Kathia)

Güncelleme Tarihi: 29 Ocak 2021, 01:39