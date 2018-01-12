Asena Atalay'ın skandal Hayko Cepkin paylaşımı

Asena Atalay, Hayko Cepkin'in karesini tek farı bulunan bir otomobil fotoğrafıyla paylaşıp dalga geçti. Caner Erkin ile evliliği sonrası adından sıkça söz ettiren Asena Atalay'ın sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşım magazin gündemine bomba gibi düştü.Asena Atalay yaptığı paylaşımda Hayko Cepkin'in dış görünüşüyle dalga geçti.

Doğuştan sağ göz kapağı düşük olan Hayko Cepkin'le alay eden sunucu, paylaşımına da gülen surat emojisi ekleyerek ağızları açıkta bıraktı.

Asena Atalay'ın bu paylaşımına sosyal medyada tepki yağdı.