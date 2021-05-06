Arka Sokaklar Dizisinin Sevilen Oyuncusu Lenfoma Kanserine Yakalandı

Türk televizyon tarihinin en uzun süren dizisi olarak bilinen Arka Sokaklar dizisinde oynayan bir oyuncu, maalesef lenfoma kanserine yakalandı.

Sevilen dizide Volkan Komiser rolünü canlandıran 31 yaşındaki oyuncu lenfoma kanserine yakalandı. Peki, Boğaç Aksoy kimdir?

Türk televizyon tarihinin en uzun süren dizisi olarak bilinen, seyirciler tarafından ilgi ile seyredilen Arka Sokaklar dizisinde Volkan Komiser rolüne hayat veren 31 yaşındaki oyuncu lenfoma kanserine yakalandı. Peki, Boğaç Aksoy kimdir? Bu sorunun cevabı haberimizde.

Boğaç Aksoy Kimdir?

Boğaç Aksoy 30 Temmuz 1989 İzmit’te doğmuştur. 2006 yılında Fenerbahçe Lisesinden mezun olmuştur. Yakışıklı ünlü manken ve oyuncu Boğaç Aksoy, liseden sonra üniversite eğitimini Haliç Üniversitesi Besyo Antrenörlük bölümünde tamamlayarak mezun olmuştur.

İki sene profesyonel at biniciliği eğitimi alan ünlü oyuncu Aynı zamanda da iki yıldızlı dalgıçlık belgesine sahiptir. Eğitime vermiş olduğu önem ile de bilinen ünlü oyuncu, oyunculuğunu geliştirebilmek için de kuruculuğunu Vahide Gördüm ve Altan Gördüm’ün üstlenmiş olduğu Akademi 35 Buçuk Sanat Evi’nde oyunculuk eğitimi almıştır. Burada oyunculuk kariyeri için lazım olan gerekli eğitimleri almıştır.

Lenfoma Kanseri Nedir ?

Lenf kanseri (lenfoma) vücudun savunma hücreleri olan lenfositlerin kanserleşerek kontrolsüz bir şekilde büyümesidir. Lenf kanseri en sık görüldüğü yerler ise; lenf bezleridir, lenf bezlerinde çok daha sık görülür . Lenf bezleri vücudun en önemli savunma mekanizmalarından biridir.

Vücudumuzda çok sayıda bulunan lenf bezi, enfeksiyon ve hastalıklara karşı direnmemizi sağlayan bağışıklık sisteminin en önemli parçasıdır. Yaşanan enfeksiyonlar anında lenf bezleri büyüyor.

Hastalık bittiğinde ise tekrardan eski boyutlarına dönüyor. Bu durum son derece normal olan bir mekanizmanın göstergesi. Lenfoma ortaya çıktığında, lenfatik sistemin hücreleri olan lenfositler bozuluyor ve çoğalıyor, böylece daha anormal hücreler oluşturuyor.