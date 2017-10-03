Arka Sıradakiler Oktay'ı Bülent Çetinaslan Boxun Yıldızlarıyla dönüyor

TV8 ekranlarında yeni başlayacak box programında ekrana gelecek Bülent Çetinaslan şimdiden merak edilir oldu. 2007 yılından 2012 yılına kadar 5 sezon FOX TV ekranlarında yayınlanan Arka Sıradakiler dizinin en çok izlenen ismi olan Oktay yıllar sonra ekranlara geri döndü.

Bülent Çetinaslan dönüyor!

25 Mayıs 1974 doğumlu Bülent çetinaslan, tiyatro ve idizden adından sıkça söz ettiriyor. 12 yıl boyunca voleybol oynadıkdan sonra Arka Sıradakielr dizisinde yer alan oyuncu ilk olarak Çicek Taksi ardından Acı Hayat ve son olarak Arka Sıradakiler dizisinde yer aldı. Tam 5 yıl boyunca ekrana çıkmayan oyuncu TV8 programıyla yeniden dönüyor.