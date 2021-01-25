Arıza'ya bomba transfer! Nursel Köse Arıza dizisinin kadrosuna katıldı!

Başrollerinde Tolga Sarıtaş, Ayça Ayşin Turan, Ahmet Mümtaz Taylan, Olgun Toker, Levent Can, Murat Daltaban, Dilara Aksüyek, Cavit Çetin gibi isimlerin yer aldığı Arıza dizisine usta oyuncu Nursel Köse katıldı. 03 Medya 'nın yapımını üstlendiği Arıza dizisinin yönetmenliğini Recai Karagöz yaparken senaryosu Yılmaz Şahin ve Çağla Kızılelma tarafından kaleme alınıyor. Arıza dizisinin kadrosuna katılacağı Birsen Altuntaş tarafından duyurulurken Nursel Köse'nin henüz hangi rölu canlandıracağı ise bilinmiyor.

Başarılı oyuncu Nursel Köse'nin Arıza dizisine katılması gündeme bomba gibi düşerken oyuncunun hayranları bu duruma çok sevindi. Diziseverlerde Nursel Köse'yi merak edip araştırmaya başladı. Peki Nursel Köse kimdir? İşte usta oyuncu hakkında merak edilenler haberimizin devamında yer alıyor.

Nursel köse kimdir? Yaşı, boyu, nereli, yer aldığı projeler hangileri? gibi oyuncu hakkında merak edilenler..



Nursel Köse kimdir?

29 Mart 1961 tarihinde Malatya’da dünyaya gelmiştir. Nursel Köse, 1.75 metre boyunda, 63 kilo ve Koç burcudur. Üniversite eğitimi için Almanya'ya giden Nursel Köse, Köln Üniversitesi Mimarlık bölümü mezunudur. Mezun olduktan sonra bir süre kendi mesleğini yapmıştır. Nursel Köse televizyon dünyasına 2004 yılında atılarak bibirinden faklı projelerde yer almıştır. Birçok tiyatro, sinema filmi ve dizide yer almıştır. Nurgul Yeşilçay ve Erkan Petekkaya'nın başrolünde oynadığı Paramparça dizisi ile Nursel Köse iyi bir çıkış yakalamış yine aynı şekilde Avlu dizisindeki Kudret karakteri ile geniş kitlelerce tanınmıştır. Yaşamın Kıyısında adlı fiml ile ise adını dünyaya duyurmuştur.

Yer aldığı projelerden bazıları ise şunlardır:

Dizileri: Kış Masalı, Kötü Yol, Paramparça , Avlu, Al Yazmalım,Karadağlar,Kalpsiz Adam, Kavak Yelleri, Sessiz Gece, Kartallar Yüksek Uçar.

Filmleri: Eski Köye Yeni Adet, Kaçma Birader, İçimde Akan Nehir, Propaganda 2, Kuzu, Kafkas,Gassal, Dedeler İyisini Bilir, Kardelen,Ayrılık, 72.Koğuş, Tatort, Anam, Yasemin, Başka Bir Ling.

Güncelleme Tarihi: 25 Ocak 2021, 17:52