Arıza’da Değişimin İlk Sinyalleri Görülmeye Başlandı

Arıza isimli başarılı dizi, Show TV ekranlarında seyirci kitlesi ile buluşmaya devam ediyor. Pazar akşamlarında ekranlara gelen Arıza dizisi, Teşkilat isimli projenin yayın hayatına başlaması ile reyting oranlarında düşüş yaşamıştı. Çok iyi bir çıkış yakalayan Teşkilat ile birlikte ilgi kaybına uğrayan ve reytinglerinde de düşüş görülen Arıza dizisi yeni bölümü ile merakla beklenilmekte.

Ekranlara gelecek olan yeni bölümün bir önemli yanı daha var. O da Teşkilat projesinden sonra Show Tv dizisinin düzelme gösterip gösteremeyeceği. Show TV dizisinin yeni bölümü, hangi yöne gideceğini ekranlara getireceği yeni bölümde gösterecek. Geçtiğimiz hafta Pazar günü yayınlanan Teşkilat dizisi, çok iyi bir çıkış yakalamış ve ekranların yeni favorisi olacağını gözler önüne sermişti. Show TV'de yayınlanan Arıza ise bundan kötü etki almıştı ve dizinin durumunun düzelip düzelemeyeceği de merak konusu olmuştu.

Bunun yanı sıra Show TV'nin sevilen dizisi Arıza’da önemli gelişmeler yaşanacağı haberi öğrenildi. Masanın artık bulunmaması ve savaşın başlaması izleyici kitlesinin dikkatini çekti. Yaşanan son gelişmeler arasında bir de büyük bir değişim dalgasının yaklaştığı öğrenildi. Yayınlanan yeni bölüm fragmanları ile birlikte de aksiyon sahnelerinin artacağı ve daha sert bir şekilde yaşanacağı izlenimi seyirciye verildi.

Show TV'nin sevilen dizisi Arıza, 03 Medya imzalı olarak ekranlara gelmekte. 25 bölümünü geride bırakan başarılı dizinin 26. bölümünden ön tanıtım videosu ise dizinin hayranları ile buluştu. Dizinin son bölümünde Mert'in ve Haşmet Ağa’nın vurulması seyirciyi şoka uğratmıştı. Yeni bölümde ise Ali Rıza ve Halide bu sebeple büyük bir acı yaşayacak. Diğer taraftan seyirci kitlesi de Haşmet Ağa ve Mert'in kurtulup kurtulamayacağını öğrenecek.

Bununla birlikte ihtiyarın masayı yok ettiğini açıklaması hem karakterleri hem de dizinin hayranlarını büyük bir şoka uğratacak. Adeta savaş çıkan dizide Burak Ersoylu’nun sözleri de savaşın daha da büyüyüp zorlaşacağını gözler önüne serecek. Diğer taraftan Ali Rıza'nın Balaban karşısına çıkması ise dizdeki gerilimi artıran bir gelişme olarak görüldü.