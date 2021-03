Arıza Mert Ölecek Mi? Arıza Mert Diziden Çıktı Mı?

Ekranların sevilen dizisi Arıza’da yeni bir gelişme yaşandığı haberi ekranlara damga vurdu. Dizinin sevilen karakteri Mert, vuruldu. Bu gelişme Arıza hayranlarını araştırmalar yapmaya yöneltti. Dizide Mert’in vurulması ile birlikte karakterin diziden ayrılıp ayrılmayacağı merak konusu oldu. Peki Arıza Mert öldü mü? Merak edilen soru ve yanıtı haberimizin devamında yer almaktadır. İşte cevaplar…

Arıza dizisinde beğenilerek izlenen Mert karakterinin vurulması izleyicilerin kafasını karıştırdı. Dizi hayranları yaşanan sahne karşısında şok geçirdi. Seyirci kitlesi vurulma olayı ardından Arıza dizisi hakkında araştırmalar yapmaya başladı ve internete başvurdu. Dizinin son bölümünde görüldüğü üzere ekranlarda sevilen bir karakter olan Mert vurulmuştu. Bu üzücü gelişme karşısında Mert’in hayranları şaşkınlıklarını gizleyemedi. Yağız Can Konyalı tarafından hayat verilen Mert’in ölüp ölmediği ise henüz bilinmiyor. Diziden Mert karakteri hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Dizi hayranları Mert’in projeye devam edip etmeyeceği hakkında kesin bir bilgiye sahip olmasa da Arıza’nın gelecek bölümlerinde konu hakkında yeni gelişmeler yaşanacaktır.

ARIZA YAĞIZ CAN KONYALI KİMDİR?

Yağız Can Konyalı 20 Eylül 1991 tarihinde İstanbul’da dünyaya gelmiştir. Konyalı, Türk dizi ve sinema oyuncusudur. Aslen Trabzonlu olduğu öğrenilen başarılı oyuncu bugüne kadar pek çok dizide rol almıştır. Oyuncunun lisans eğitimi ise Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü’nde gerçekleşmiştir. Başarılı oyuncu Yağız Can Konyalı’nın ilk oyunculuk deneyimi ise İlk Aşk Filmi isimli projede 2006 yılında yaşanmıştır. Bir dönem de Öyle Bir Geçer Zaman Ki’de performans sergileyen Konyalı, bu dizide parlama noktasını yaşamıştır ve ekranların aranılan yüzü haline gelmiştir. Ardından Ezgi Eyüboğlu ile Kaan Yıldırım’ın kadroda bulunduğu Adı Mutluluk’ta da rol alan sevilen oyuncu Yağız Can Konyalı ilgileri üzerine çekmeyi başarmıştır. 2012 senesinde ise Bizim Hikaye isimli televizyon dizisinde Hazal Kaya ile birlikte rol alan Yağız Can Konyalı işine profesyonel anlamda devam etmektedir.

