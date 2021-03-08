Arıza Haşmet Öldü Mü? Ahmet Mümtaz Taylan Arıza Dizisinden Çıktı Mı?

Show Tv’nin sevilen dizisi Arıza, Pazar akşamlarında ekranlara gelmeye devam ediyor. Bu akşam 25. yeni bölümünü yayınlayan dizisin sahneleri ise seyirci kitlesini ekranlara kilitledi. Haftaya 26. bölümünü yayınlayacak olan Arıza’nın hangi yönde gelişmeler yaşayacağı daha şimdiden merak konusu oldu. Balaban, Mithat ve Burak’ın sırlarının ortaya çıkması Arıza’da adeta yeni bir döneme giriş yapılacağının göstergesi olarak sayıldı. Sırları öğrenilen üçlü grup Haşmet’e ve Ali Rıza’ya karşı bir olup tavır aldılar. Yaşanan bu önemli gelişmeler sonrasında ise Balaban karakteri ilk olarak Mert’e saldırdı ardından Haşmet’i vurarak dizi hayranlarına şaşkınlık dolu dakikalar yaşattı. Haşmet’in senaryo gereği vurulması ile birlikte karakterin ölüp ölmediği merak konusu oldu. Peki Arıza Haşmet öldü mü? Dizinin sevilen oyuncusu Ahmet Mümtaz Taylan’ın diziden çıkıp çıkmayacağı merak konusu oldu ve izleyici kitlesi tarafından araştırılmaya başlandı. İşte başarılı dizi Arıza’nın Haşmet karakteri hakkında merak edilenler!

Show Tv’nin başarılı dizisi Arıza’nın başrollerini Ayça Ayşin Turan, Tolga Sarıtaş ve Ahmet Mümtaz Taylan paylaşıyor. Ekranlara gelen son bölümde Haşmet’in vurulması dizide şok gelişme olarak görüldü. 7 Mart akşamında Show Tv ekranlarında yayına verilen dizinin yeni bölümünde Balaban, Mithat ve Burak birlik olup Mert ve Haşmet’e saldırı düzenledi. İlk olarak Mert’i vuran Balaban’ın Haşmet’e de saldırması seyircileri ekranlara kilitledi. Yaşanan üzücü durumlar sonrasında Haşmet karakterinin hayranları Arıza hakkında araştırmalar yapmaya başladı. Dizinin kemik izleyici grubu Haşmet’in ölüp ölmeyeceği sorusuna yanıt bulmak için internete başvurdu. Diziden resmi bir açıklama ise henüz yapılmadı. Ancak gelecek bölümlerde Balaban tarafından vurulan Mert ve Haşmet karakterlerinin yaşayıp yaşamayacağı hakkında daha net bir bilgiye sahip olunacak.

Kızı Halide’yi korumak için her şeyi göze alan ve yapmakta olan Haşmet karakterinin kolay bir şekilde diziden ayrılacağı düşünülmemektedir. Ailesinin intikamını almak isteyen Haşmet, izleyiciler tarafından yapılan yorumlara göre bir süre yoğun bakımda tedavi altında kalacak ardından iyileşip sağlığına kavuşacak.

Güncelleme Tarihi: 08 Mart 2021, 00:23