Arıza Dizisine Nursel Köse Olay Oldu! İhtiyar Lakabıyla Geldi Yerini Aldı

Arıza dizisinde son bölümde yaşanan gelişme şüphesiz ki Nursel Köse bombası oldu. Aynı zaman da Bergüzar Ece’nin sırları da yine ayrı bir olay!

Pazar akşamlarının sevilen dizi Arıza yine olaylı bir bölümle ekranlardaydı. Dizinin kadrosuna yeni katılan Nursel Köse gözleri üstüne toplamayı başardı. İhtiyar lakabı ile dizinin bir parçası olan Köse, seyircileri de şaşırttı ve heyecan dolu dakikalar yaşattı.

BİR YENİ İSİM DAHA GELDİ

Nursel Köse ise öte yandan Arıza dizisine katılan tek yeni isim değil. Rüzgâr Aksoy’unda dizinin kadrosuna dahil olmasıyla birlikte dizideki olaylar hızla değişmeye başladı.

Rüzgâr Aksoy ise dizide Balaban karakterine hayat vermekte. Öte yandan Nursel Köse, İhtiyar lakabıyla bilinse de karakterinin ismi Bergüzar Ece.

Arıza dizisi yayım hayatına başladığı ilk günden beri dikkatleri üstüne toplamayı başarıyor. Her hafta daha da dikkat çeken dizinin ise 21.bölümü yayımlanacak. Heyecan ise her zaman olduğu gibi dorukta. Özellikle de kadroya katılan yeni isimlerle birlikte hikâye daha da hızlandı.

İhtiyar ile Ali Rıza karakteri arasında yaşanacaklar ise merak konusu. Yeni bölümde ise Ali Rıza en sonunda İhtiyar (Bergüzar Ece) ile tanışmayı başarmıştı. İhtiyar ise en başta kendi adını söylemek istememiş daha sonra ise Ali Rıza’nın ısrarları sonucunda ismini açıklamıştı.

Nursal Köse ise hayat verdiği İhtiyar karakteri ile hayranlarının karşısında çok daha değişik bir rolle çıktı. Dizinin hayranları ise bu gelişmeye sevindi ve Nursal Köse’yi olumlu tepkiler ile karşıladı.

Son bölümde ise Alı Rıza’nın cesareti de konuşuldu. Ali Rıza karakterinin herkes gibi kukla olmayacağını belirtti sözler oldukça beğenildi. Bu şekilde İhtiyar’ı adını söyletmeye zorlayan Ali Rıza’nın cesareti epey beğenildi.

Aynı zaman Ali Rıza, arıza lakabından da hiç hoşnut olmadığını belirtirken Bergüzar Ece konusunda da bazı detaylar ortaya çıktı.

İhtiyar karakteri şu an için bizlere finans alanıyla uğraşan parayı seven ve yöneten biri olarak gözüktü. İhtiyar’ın ise Ali Rıza ile kısa sürede kurduğu yakınlık gözlerden kaçmadı.

SAÇLARI PERUKMUŞ

Dizide ortaya çıkan bir diğer ayrıncı ise Bergüzar Ece’nin yani İhtiyar karakterinin saçlarının peruk olduğu! Dizinin kadrosuna katılan İhtiyar ile ilerleyen bölümlerde daha fazla sır ortaya çıkacağı şüphesiz!