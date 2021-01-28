Arıza dizisine 2 bomba transfer!

03 Medya 'nın yapımını üstlendiği, yönetmen koltuğunda Recai Karagöz'ün oturduğu ve senaryosunu Yılmaz Şahin ve Çağla Kızılelma'nın beraber kaleme aldığı Arıza dizisinin kadrosuna iki yeni oyuncu dahil oldu. Peki diziye katılan oyuncular kim?

Başrollerinde Tolga Sarıtaş, Ayça Ayşin Turan, Ahmet Mümtaz Taylan, Olgun Toker, Levent Can, Murat Daltaban, Dilara Aksüyek, Cavit Çetin gibi isimlerin yer aldığı Arıza dizisine usta oyuncular Nursel Köse ve Rüzgar Aksoy katıldı. Arıza dizisinin kadrosuna katılacağı öğrenilen Nursel Köse'nin ve Rüzgar Aksoy'un henüz hangi rolü canlandıracağı ise bilinmiyor.

Nursel Köse ve Rüzgar Aksoy dair merak edilenler ise haberimizde yer alıyor..

Nursel Köse Kimdir?

29 Mart 1961 tarihinde Malatya’da dünyaya gelmiştir. Nursel Köse, 1.75 metre boyunda, 63 kilo ve Koç burcudur. Üniversite eğitimi için Almanya'ya giden Nursel Köse, Köln Üniversitesi Mimarlık bölümü mezunudur. Mezun olduktan sonra bir süre kendi mesleğini yapmıştır. Nursel Köse televizyon dünyasına 2004 yılında atılarak bibirinden faklı projelerde yer almıştır. Birçok tiyatro, sinema filmi ve dizide yer almıştır. Nurgul Yeşilçay ve Erkan Petekkaya'nın başrolünde oynadığı Paramparça dizisi ile Nursel Köse iyi bir çıkış yakalamış yine aynı şekilde Avlu dizisindeki Kudret karakteri ile geniş kitlelerce tanınmıştır. Yaşamın Kıyısında adlı fiml ile ise adını dünyaya duyurmuştur. Yer aldığı projelerden bazıları ise şunlardır:

Dizileri: Kış Masalı, Kötü Yol, Paramparça , Avlu, Al Yazmalım, Karadağlar, Kalpsiz Adam, Kavak Yelleri, Sessiz Gece, Kartallar Yüksek Uçar.

Filmleri: Eski Köye Yeni Adet, Kaçma Birader, İçimde Akan Nehir, Propaganda 2, Kuzu, Kafkas,Gassal, Dedeler İyisini Bilir, Kardelen,Ayrılık, 72.Koğuş, Tatort, Anam, Yasemin, Başka Bir Ling.

Rüzgar Aksoy kimdir?

5 Ocak 1981 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelmiştir. İstanbul Üniversitesi’nde Radyo,Sinema ve Televizyon okumuştur. Daha sonra Haliç Üniversitesi'nde oyunculuk bölümü üzerine yüksek lisans yapmıştır. Rüzgar Aksoy, 1.81 metre boyundadır. İlk oyunculuk deneyimini Adanalı dizisinde yaşayan oyuncu ilerleyen zamanda pek çok dizi ve filmde yer almıştır. Yer aldığı projelerden bazıları ise şunlardır:

Dizileri: Bir Zamanlar Çukuova, Adanalı, Kara Sevda, Koca Koca Yalanlar Türkan, Yüz Yüze, Karakol, Annem Uyurken, Ah Neriman, Yunus Emre Aşkın Yolculuğu dizilerinde rol almıştır.

Filmleri: Keşif Çanakkale, Benimle Var mısın? gibi filmlerde oynamıştır.

Güncelleme Tarihi: 28 Ocak 2021, 16:45