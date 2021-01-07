Arıza Dizisinden Kötü Haber Geldi! Çekimler Durduruldu!

Arıza dizisi Show TV'de reyting rekorları kırarak yayın hayatına kesintisiz olarak devam ediyordu. Ancak ne yazık ki Arıza dizisi seyircilerini üzecek haber geldi. Arıza dizisinde göz dolduran performansıyla başrol oynayan Olgun Toker'in koronavirüs testinin pozitif sonuçlandığı bilgisi verildi.

Birbirinden başarılı oyuncuları aynı çatı altında birleştiren Arıza dizisinin çekimlerinin acilen iptal edilmesi için karar alındı. Yılmaz Şahin ve Çağla Kızılelma'nın senaristliğini yaptığı ve Recai Karagöz’ün yönetmen koltuğunda oturduğu O3 Medya yapımı olan Arıza dizisinin başrollerinden biri olan Olgun Toker’in koronavirüs salgınına yakalandığı açıklandı.

Arıza dizisinin televizyon izleyicisiyle başladığı ilk bölümden beri hayat verdiği Burak Ersoylu karakteri ile seyirciyi etkisi altına alan Olgun Toker, yaptırdığı koronavirüs testinin sonucunun pozitif çıkmasıyla sevenlerini üzdü.

Arıza dizisinde sergilediği oyunculuk performansıyla kendine hayran bırakan Olgun Toker'in koronavirüse yakalandığının öğrenilmesiyle birlikte dizi setinde kırmızı alarm verildi ve alınan tedbirler kapsamında dizi çekimlerinin bir süre durdurulması için harekete geçildi.

Tolga Sarıtaş, Ayça Ayşin Turan, Ahmet Mümtaz Taylan, Murat Daltaban, Levent Can, Dilara Aksüyek, Cavit Çetin Güner ve Yeşim Salkım gibi isimlerin oyuncu kadrosunda yer aldığı Arıza dizisinde rol alan Olgun Toker'in koronavirüs tedavi sürecinin başlatıldığı açıklandı.

Birsen Altuntaş tarafından Twitter üzerinden yapılan duyuruda, Arıza'nın yıldızı, sevilen Burak karakterine hayat veren Olgun Toker’in koronavirüse yakalandığının ortaya çıkmasının ardından, Arıza dizisinin çekim programında değişiklik yapıldığı bilgisi verildi.

ARIZA DİZİSİ KONUSU NE?

Mert, dürüst, ailesine düşkün biri olan Ali Rıza’nın hayatı, tesadüfi bir şekilde arabasına binen Halide karakterini kurtarmasıyla değişmiştir. Bir tarafta kaderinde kahraman olmak olan Ali Rıza bir tarafta kaderinde ortaya çıkan karanlık geçmişiyle yüzleşmek olan Halide vardır. Tesadüfen yolları kesişen Halide ve Ali Rıza, bu yolda artık birlikte yürüyeceklerdir. Ancak bunu henüz farkında değillerdir.

ARIZA DİZİSİ OYUNCULARI

Tolga Sarıtaş (Ali Rıza)

Ayça Ayşin Turan (Halide)

Ahmet Mümtaz Taylan (Haşmet)

Levent Can (Fuat)

Olgun Toker (Burak)

Cavit Çetin Güner (Murat)

Dilara Aksüyek (Füsun)

Murat Daltaban (Muzaffer)

Ali Rıza Kubilay (Mithat)

Ali Seçkiner Alıcı (Hasan)

Yağız Can Konyalı (Mert)

Hazal Benli (Derya)