Arıza Dizisinde Sürpriz Gelişme! Hangi İki İsim Diziye Katılıyor?

Pazar akşamlarının vazgeçilmez dizisi Arıza, oyuncuların başarılı performansları ve dizi senaryosu ile dikkatleri üzerine toplamakta. Aksiyonu bol olan dizinin hayranları her hafta yeni bölümde yaşanacak olan gelişmeleri merak edirken diziye beğeni dolu mesajlar yazıyor. Son olarak Mert Fırat ve Nurgül Yeşilçay’ın başrollerini paylaştığı Kefaret dizisi ile reyting yarışlarına girip öne çıkan Arıza, Ayça Ayşin Turan ve Tolga Sarıtaş’ın uyumu ile de oldukça beğenilmekte. Geçtiğimiz Pazar günü ekranlarda yer alan dizide Levent Can’ın hayat verdiği Fuat Ersoylu karakterinin Arıza’dan ayrılması adeta bomba etkisi yaratmıştı.

Fuat Ersoylu’nun vedasının ardından ise diziye 2 yeni ismin katılacağı haberi magazin gündemine bomba gibi düştü. Oyuncu kadrosuna yeni eklenecek olan isimlerin ise Rüzgar Aksoy ve Nursel Köse olduğu öğrenilen bilgiler arasında yer aldı. Kendilerine özgü güçlü hikayeleri ile dizi senaryosunda yer almak için bekleyen iki oyuncu diziye heyecan katacak. Kadroya yeni eklenen oyuncular ile birlikte yaşanacak gelişmeler ise ekran başındakiler tarafından merak edildi. 20. yeni bölümü ile ekranlara gelecek olan Arıza, senaryosunda önemli değişiklikler yapacak. Yeni gelişmeleri bünyesinde barındıran dizi ve gelecek bölüm hakkında detaylar haberimizin devamında yer almaktadır.

Yayınlanan yeni bölüm tanıtımı gelecek bölümde gerilim dolu dakikalar yaşanacağını gösterdi. Ali Rıza’nın Safir ile karşı karşıya gelmesi gergin zamanlar geçirmeye sebep olurken Halide2nin sorgu sırasındaki hali ise pek iç açıcı değil. Safir, Ali Rıza’yı sevdikleri ile tehdit edip onu zor bir seçim yapmaya yöneltiyor. Bu durum sonucunda Ali Rıza’nın hangi kararı alacağı ise ekran başındakilerin merakını arttırdı.

Burak’ın isteği üzerine Fuat Ersoylu sade bir tören ile birlikte defnedilirken Safir ise Ali Rıza ile iletişime geçip ona ilk vazifesi hakkında bilgilendirme yapıyor. Diğer taraftan Burak ise babasının ölmeden önce kendisine söylediği ismin peşine düşme kararını alıyor. Halide ise Ali Rıza ile birlikte uzun zamandır hayalini kurduğu tatili yaşayabilmenin heyecanı içerisinde düşüncelere dalıyor. Bunun yanı sıra Muzaffer ise Rukiye Hanım’a yıllar sonra bir gerçeği hatırlatma isteği duymaktadır.