Arıza Dizisi Kafa Karıştıran Gelişme

Show Tv ekranlarının sevilen dizisi Arıza, 03 Medya imzalı olarak yayın hayatına devam etmektedir. 21. Bölüm tanıtımı yayınlanan dizinin yeni sahneleri merak konusu oldu. Pazar akşamlarının ilgi ile izlenen dizisi Arıza yeni bölümü ile seyirciler tarafından merak edilmekte. Yayınlanan yeni bölüm tanıtımında gelecek bölüm ile ilgili olarak detaylara yer veren Arıza dizisi Pazar gecesine imzasını atmak için bekliyor. Gelecek bölümdeki en önemli gelişmelerden biri ise Ali Rıza ve İhtiyar’ın karşı karşıya geldiği sahne olacak. İkilinin gerilim dolu görüşmesi haftanın en çok konuşulan konusu olmak üzere yayına verilecek. Geçtiğimiz hafta Nursel Köse’nin İhtiyar isimli rol ile diziye katılması senaryoya yeni gelişmeler katarken bölümün tamamı ise Pazar akşamında Show TV’de yayınlanacak.

Burak karakteri ise abisine olan öfkesi sonucunda kendine silah doğrultur. Burak ve Murat arasında yaşanacak gelişmeler merak edilirken Balaban’ın gelişi de dizide yeni gelişmelere sebep olacak gibi duruyor. Aynı zamanda Ali Rıza’nın babası ile İhtiyar’ın arasında nasıl bir bağlantı olduğu kafaları karıştırmaktadır. Burak yaşadığı hayal kırıklığı ile çok üzülür. Abisinin babasını sattığını öğrenen Burak, yaşadıkları ile mücadele etmeye çalışır. İhtiyar ile buluşan Ali Rıza da Balaban’ın yerinin öğrenileceğine dair ifadelerde bulunur.

Ali Rıza Balaban’ı aramaya başlar. Balaban’ın Halide’nin kliniğine yaptığı ziyaret tatsız gelişmelere sebep olur. İhtiyar öncülüğünde toplanma kararı alan konsorsiyumun üyeleri de ilerideki hamleleri ile ilgili plan yapar. Balaban ve Burak ise yeni bir iş birliği ile ilgili ilk adımları atar. Babası hakkında her geçen gün yeni bilgileri öğrenen Ali Rıza, ne yapacağını bilemez hale gelir.

Recai Karagöz yönetmenliğinde üstlenilen dizinin senaryosu ise Yılmaz Şahin ve Çağla Kızılelma’ya aittir.