Arıza dizisi final mi yapacak?

03 Medya 'nın yapımını üstlendiği, yönetmen koltuğunda Recai Karagöz'ün oturduğu ve senaryosunu Yılmaz Şahin ve Çağla Kızılelma'nın beraber kaleme aldığı Arıza dizisinin final yapacağı iddiaları gündeme bomba gibi düştü. Pekİ sevilen dizii Arıza final mi yapacak?



Başrollerinde Tolga Sarıtaş, Ayça Ayşin Turan, Ahmet Mümtaz Taylan, Olgun Toker, Levent Can, Murat Daltaban, Dilara Aksüyek, Cavit Çetin gibi başarılı isimlerin yer aldığı dizi Arıza dizisine en son usta oyuncular Nursel Köse ve Rüzgar Aksoy'da dahil olmuştu. Pazar akşamlarının sevilen dizisi Arıza'nın yayınlanan son bölümündeki bir sahne ise tepkilerin odağı oldu.

31 Ocak 2021 Pazar günü ekrana gelen Arıza dizisinin 20. bölümünde Ayça Ayçin Turan’ın canlandırdığı Halide karakteri ve Tolga Sarıtaş’ın canlandırdığı Ali Rıza karakteri arasında yakınlaşma sahnesi hem izleyici hem de RTÜK'ü kızdırdı. Dizinin bu sahneleri ise RTÜK'e şikayet edildi. RTÜK'e şikayet edilmesinin ardından dizinin final iddiları ortaya atıldı.

Arıza'ya reyting şoku!

Nurgul Yeşilçay ve Murat Yıldırım'ın başrolünde oynadığı Kefaret dizisinin başlamasıyla Arıza dizisinin reytingleri düşüşe geçti. Arıza dizinin reytinglerinin düşmesi de final iddialarını daha çok güçlendirdi. Bu iddialardan sonra dizinin takipçileri Arıza'nın final yapıp yapmayacağını merak ediyor. Dizinin yapımından henüz final iddialarını doğrulayacak resmi bir açıklama bulunmuyor. Fakat dizinin sezon sonuna kadar devam etmesi bekleniyor. Arıza dizisi hakkında yeni gelişmeler oldukça paylaşmaya devam edeceğiz. Arıza dizisi her saat 20:00'de SHOW TV'de yayınlanıyor.

