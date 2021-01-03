Arıza 3 Ocak Neden Yok? Arıza Bitti Mi? Final Mi Yaptı?

Show TV'nin başrollerinde Tolga Sarıtaş, Ayça Ayşin Turan, Ahmet Mümtaz Taylan, Olgun Toker, Levent Can, Murat Daltaban, Dilara Aksüyek, Cavit Çetin gibi isimlerin yer aldığı Arıza dizisi 3 Ocak 2021 neden yayınlanmadı? Arıza yeni bölüm ne zaman?

Arıza dizisi 17. bölüm neden yok? Arıza dizisi yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? Arıza dizisi de yılbaşı tatilne girdi. Arıza dizisi yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? Arıza hayranları dizinin neden yayınlanmadığını merak ediyor. Arıza dizisi yeni bölüm neden yok? Arıza dizisi 17. bölüm ne zaman yayınlanacak?

Yönetmenliğini Recai Karagöz'ün üstlendiği, senaryosunu Yılmaz Şahin ve Çağla Kızılelma'nın kaleme aldığı, Arıza dizisi yeni bölümü ne zaman ekranlara gelecek?

Yılbaşı nedeniyle pek çok dizi ara verdi. Onlardan biriside Show TV'nin bu sezon başlayan dizisi Arıza oldu. Arıza dizisinin 17. yeni bölümü bu akşam yayınlanmayacak. Peki Arıza dizisi yeni bölüm ne zaman ekranlara gelecek?

Arıza dizisi bu hafta yeni bölümü ile ekrana gelmeyecek. Diziye yılbaşı nedeniyle bir hafta ara verildi. Arıza 17. bölüm ne zaman yayınlanacak? Arıca dizisi 10 Ocak Pazar günü ekranlara gelecek.

Arıza dizisinde yer alan Olgun Toker, Güldür Güldür yılbaşı özel bölümünde yakıjn arkadaşı Ecem Erkek ile oyunda yer almıştı.