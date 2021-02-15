Arif Verimli neden yok? Arif Verimli Müge Anlı'dan neden ayrıldı?

Haftaiçi ATV ekranlarında reyting rekorları kıran Müge Anlı ile Tatlı Sert programında ayrılık yaşandı. Son bölümde ekranlarda görünmeyen Verimli için programdan ayrıldığı yönünde dedikodular bulunuyordu. Profesör Doktor Arif Verimli sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamayla programdan ayrıldığını resmen bildirdi. 13 yıldır ekranlarda görmeye alışık olduğumuz Arif Verimli'nin programdan neden ayrıldığı ise herkes tarafından merak ediliyor.

ARİF VERİMLİ NEDEN YOK?

"Sevenlerim, Dostlarım; 12.02.2021 tarihi itibari ile 2008 yılından bu yana danışmanlığını yaptığım Müge Anlı ile Tatlı Sert programından kendi isteğimle ayrıldım. Öncelikle Müge Anlı ve Rahmi Özkan'a, her zaman saygı ve sevgi gördüğüm bütün ATV emekçilerine ve başta Taner Ercan olmak üzere Mavi Klaket Yapım'a çok teşekkür ederim. Deontoloji ve Tıbbi sınırlarımı bilmek benim yaşam tarzımdır, aşılamaz çizgimdir, meslek ilkemdir. Bunun için yüksek hassasiyet gösterme çabası beni yoruyor ve nihayetinde sağlığımdan olmak istemiyorum. Kimseye kırgın değilim, herkese gönülden başarılar diliyorum... Saygılarımla..." ifadelerini kullandı.

ARİF VERİMLİ NEDEN AYRILDI?

Yarın yayınlanacak programda Arif Verimli artık ekranlarda olmayacak. Müge Anlı ile Tatlı Sert programında açıklama yapan Verimli, ertelenemeyecek önemli işleri olduğunu belirterek programdan ayrılmak zorunda kaldığını ifade etti. Bundan sonraki programlarda artık ATV ekranlarında ünlü danışmanı göremeyeceğiz.

ARİF VERİMLİ KİMDİR?

Arif Verimli 1954 yılında Antalya'da dünyaya gelmiştir. Bursa Tıp Fakültesi'nden mezun olmuştur. Üniversitenin son yıllarında psikolojiye olan ilgisi nedeniyle psikyatri bölümü üzerine yoğunlaşmaya başlamıştır. Adana Askeri Hastanesinde, Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesine Başasistan olarak uzun yıllar görev yapmıştır. Başarılarla dolu doktorluk kariyeri sonrasında 2008 yılından beri kendisini Müge Anlı ile Tatlı Sert programında görüyorduk. Ünlü doktor son yaptığı açıklamayla birlikte artık ekranlarda olmayacak.

Güncelleme Tarihi: 15 Şubat 2021, 21:15