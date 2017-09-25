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Arda Turan ile Özge Ulusoy aşk mı yaşıyor ?

Arda Turan , Aslıhan Doğan'dan ayrıldıktan sonra gönlünü Özge Ulusoy'a mı kaptırdı.Magazin dünyasına bomba gibi düşen haberin detaylarına haberimizden ulaşabilirsiniz.

25 Eylül 2017 Pazartesi 17:13
Arda Turan ile Özge Ulusoy aşk mı yaşıyor ?

Gece saatlerinde Aslıhan Doğan ile ayrıldığını söyleyen Arda Turan'ın Özge Ulusoy ile aşk yaşadığı ortaya çıktı.
Dün gece saatlerinde Aslıhan Doğan ile apar topar ayrıldığını duyuran Arda Turan'ın, ünlü manken Özge Ulusoy ile aşk yaşadığı iddia edildi. Bu iddiaların ardından "Arda'nın, Aslıhan'ı bırakma nedeni Özge mi?" sorusu akıllara geldi.

BİRLİKTE EĞLENİYORLARMIŞ

Star TV ekranlarında yayınlanan Duymayan Kalmasın'ın haberine göre, Özge Ulusoy ile Arda Turan'ın Cihangir'de bir mekanda arkadaş grubuyla birlikte eğlendiği görüldü. Bu haber patlamadan önce de Arda Turan, Aslıhan Doğan ile ayrıldığını açıkladı.

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