Arda Turan'dan ayrılan Aslıhan Doğan eski aşkına döndü !

Futbolculuğunun yanı sıra çapkınlıklarıyla da gündeme gelen milli futbolcu Arda Turan geçtiğimiz günlerde sevgilisi Aslıhan Doğan ile ayrıldıklarını sosyal medya hesabından duyurmuştu.Uzun bir süredir birlikte olan çift daha öncede ayrılmış ve barışmıştı.Ama bu sefer ki ayrılık kesin gibi ..

Arda Turan'dan ayrılan Aslıhan Doğan daha önceden 2,5 yıl aşk yaşadığı Celio Saab ile sosyal medyadan yeniden birbirlerini takip etmeye başladı.Ayrılığın ardından adı Özge Ulusoy ile anılan Arda Turan'ın bu haberlere nasıl bir tepki vereceği ise merak konusu oldu.

Arda Turan'ın bu hareketlerine Aslı Doğan'dan cevap niteliğinde olay.Sosyetik güzel Aslıhan Doğan eski aşkı Celio Saab ile yeniden görüşmeye başladı.