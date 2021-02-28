Arda ile Omuz Omuza'nın Konuğu Tarık Emir Tekin Kimdir, Kaç Yaşında, Annesi Babası Kim?

Bugün saat 12.00’da Kanal D ekranlarında yayınlanan Arda ile Omuz Omuza adlı yemek ve eğlence programında konuk olan ve son zamanlarda Sadakatsiz dizisiyle adından sık sık söz ettiren Tarık Emir Tekin’in hayatı ile ilgili detaylar merak ediliyor. İzleyiciler Sadakatsiz Selçuk karakterini canlandıran Tarık Emir Tekin kimdir, kaç yaşında, nereli, anne ve babası kim gibi soruların yanıtlarını arıyor. İşte Tarık Emir Tekin in hayatı ile ilgili tüm detaylar...

Ekranların reyting rekorları kıran dizisi Sadakatsiz’de gösterdiği oyunculuk performansıyla kendine hayran bırakan Tarık Emir Tekin bugün Arda ile Omuz Omuza adlı yemek ve eğlence programına katıldı. Eğlenceli yapısı, mutfağı hakimiyeti ve yakışıklılığıyla beğeni toplayan Tekin’in hayatı merak edildi.

TARIK EMİR TEKİN KİMDİR?

Sadakatsiz dizisinde yaşadığı öfke patlamaları ve agresif yapısıyla dikkatleri üzerine çeken Selçuk karakterini canlandıran Tarık Emir Tekin 1997 yılında İstanbul'da doğmuştur. Ünlü sanatçı Şevval Sam'ın oğlu olan Tarık Emir Tekin’in babası da Beşiktaş'ın ünlü futbolcularından biri olan Metin Tekin’dir. Üniversiteye gitmeden önce 2 kez okuldan atıldığı bilinen Tarık Emir Tekin dünyanın en prestijli okullarından biri olan Oxford Üniversitesi’nde 8 bin kişinin arasından seçilen 17 kişiden biri olup drama eğitimi almıştır. Aynı zamanda Cambridge’de de eğitim alan Tekin, İngiltere'ye yerleşmiştir. Mesleğini yapmak için Türkiye'ye dönmüştür. Çıplak ve Sadakatsiz dizilerinin yanı sıra Akis adlı filmde Selçuk Yöntem ile rol almıştır.

TARIK EMİR TEKİN SEVGİLİSİ VAR MI?

Daha önce Leyla Tanlar, Dilan Çiçek Deniz, Defne Adisoğlu gibi isimlerle adı anılan Tarık Emir Tekin şu an Sofia adında bir kadınla birlikte.

SADAKATSİZ SELÇUK KİMDİR?

Tarık Emir Tekin tarafından canlandırılan Selçuk karakteri Tekirdağ'da doğmuş büyümüş ve 20'li yaşların ortasında olan bir gençtir. Annesi tarafından küçük yaşlarda terk edilmiş ve babasını hiç tanımayan birisidir. Alkol problemi olan bir anneyle büyüyen herkes tarafından dışlanılan Selçuk karakteri sosyal ilişkiler açısından başarısızdır. Büyük bir özgüven sorunu ve değersizlik kompleksi olan Selçuk karakteri öfke kontrolü problemleri yaşamaktadır. Nil karakterini saplantılı bir şekilde aşık olan Selçuk Asya'nın da başını belaya sokmaktadır.