Prens Harry ile eşi Meghan Markle'ın yaptığı son açıklamalar dünya gündemine bomba gibi düşmüştü. Meghan Markle, hamileliği sırasında oğlu Archie'nin ten renginin ne kadar koyu olacağına dair tartışmalar yaşandığını söylemişti. Sussex Düşesi, çocuğunun cinsiyetinin henüz tespit edilemediği bir süreçte yönetmeliklerin dışında olacak bir biçimde "çocuğunun prenses veya prens unvanına sahip olmasının" istenmediğini dile getirmişti. Peki Archie neden prens unvanını almadı?

Kraliyet beratı var

İngiliz Kraliyet Ailesi'nde prenses ve prens gibi unvanlar ile çeşitli hitap şekillerinin kullanılmasına dair kuralların 1917 senesinde yayımlanan kraliyet beratı ile ortaya konduğu biliniyor. Kral Beşinci George tarafından yayımlanan kraliyet beratlarında hükümdarın yazdığı mektupların da bulunduğu biliniyor. Söz konusu mektuplar, hukuki niteliğe sahip doküman olarak nitelendiriliyor.

Kral Beşinci George, 1917 senesinde yayımladığı mektuplarında, "Galler Prensi'nin yaşça en büyük oğlunun en büyük oğlu haricinde" artık hükümdarların torunlarının prenses ya da prens unvanına sahip olmayacağını bildirdi. Şu anda Galler Prensi Charles'ın yaşça en büyük oğlu olan Prens William'ın en büyük oğlunun Prens George olduğu biliniyor. Yani Prens George "prens" unvanına sahip olabiliyor. Fakat Archie, Kraliçe İkinci Elizabeth'in torununun çocuğu olsa bile prens unvanına sahip olamıyor.

Söz konusu yönetmeliğe göre, Prens George'un kardeşleri olan Louis ile Charlotte'nin de aslında prenses ve prens unvanlarına sahip olmaması gerekliydi. Fakat 2012 senesinin Aralık ayında kraliyet beratı yayımlayan Kraliçe İkinci Elizabeth, Prens William'ın bütün çocuklarının prenses ve prens unvanına sahip olabileceğini ve kendilerine "Ekselansları" denilebileceğini duyurdu.

Archie hangi unvanı alacak?

Prens Harry ile eşi Meghan Markle'ın oğlu Archie, 1917 tarihinde yayımlanan kraliyet beratı doğrultusunda prens unvanını alma hakkına sahip ama şu anda bu hakkı elde edemiyor. Prens Harry ile eşi Meghan Markle çiftinin çocuklarının prenses ya da prens unvanına sahip olabilmeleri amacıyla Prens Charles'ın kral olması şart. Prens Charles'ın kral olması halinde Prens Harry ile eşi Meghan Markle çiftinin çocukları da hükümdarın torunları olacağı için prenses ya da prens unvanına sahip olabilecekler. Prens Andrew'un çocukları Eugenie ile Beatrice doğuştan prenses unvanına sahip olmuştu. Meghan Markle'ın da bu yönetmeliğin farkında olduğu biliniyor.

"Prens olamayacak" denildi

Meghan Markle, verdiği son röportajda, Prens Charles'ın kral olması halinde Archie'nin prens unvanına sahip olabileceğini gösteren geleneğe işaret etmişti. Sussex Düşesi, hamile olduğu sırada "Archie için söz konusu gelenekte değişiklik yapılmak istendiğini" ve "bu şekilde oğlunun prens unvanına sahip olmamasının sağlanacağını" ileri sürmüştü. Meghan Markle, bu konuda daha fazla detay vermemişti.

Güncelleme Tarihi: 11 Mart 2021, 13:31