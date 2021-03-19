Annesini kaybeden Ronaldinho toparlanamıyor!

2003 yılında geldiği Barcelna'da 5 yıl boyunca efsanevi bir performans ortaya koyan Brezilyalı Ronaldinho, adını "futbol tarihinin en iyileri" arasında yazdırdı. Barcelona'nın ardından 2008 yılında İtalya'nın Milan kulübüne transfer olan Ronaldinho, Brezilya'ya döndü ve burada Flamengo ile Fluminense gibi kulüplerde top koşturdu. Kariyerinde "Şampiyonlar Ligi", "Dünya Kupası", "İspanya La Liga" ve "Dünya'da yılın oyuncusu" gibi başarıları bulunan Ronaldinho, 2018 yılında futboldan emekli oldu. Brezilyalı futbol efsanesi Ronaldinho'nun kişisel hayatı futbol kariyeri gibi parlak çıkmadı.

Evrakta sahtecilik nedeniyle 32 ay hapiste kalmıştı

Önceki yıl evrakta sahtecilik suçlamasıyla Paraguay'da polis operasyonuyla tutuklanan Ronaldinho, 32 gün hapiste kalmış ve burada düzenlenen futbol turnuvasında şampiyon olmuştu. Kefalet için 1.6 milyon dolar ödeyen Ronaldinho, anlaşma gereği 5 ayını bir otelde hapis vaziyette geçirmişti.

Brezilya efsanesinin kötü giden hayatında önceki ay bir felaket yaşandı. Annesini koronavirüs salgınına kurban veren Ronaldinho, annesinin ölümü üzerine yasa boğuldu. Brezilya basınına göre, annesinin ölümünün etkisini üzerinden atamayan Ronaldinho'nun bir deri bir kemiğe döndüğünü yazdı.

"Annesinin ölümünü atlatmak isterken çevresindekiler ondan faydalanıyor"

Annesine çok fazla düşkün olduğu bilinen Ronaldinho'nun bu acıyla baş edebilmek için kendini alkole verdiği belirtildi. Brezilya'da faaliyet gösteren Lance gazetesi, Ronaldinho'nun yakın çevresinden bir kişinin ifadelerine başvurdu.

Bu kaynağın verdiği bilgilere göre annesinin kaybının üzüntüsünü üzerinden atamayan Ronaldinho, sabah saatlerinde alkol tüketmeye başlıyor. Üzüntüsüyle başa çıkmak isteyen Ronaldinho'nun her gün çevresine bir kalabalık topladığını ve parti yaptığını kaydeden kaynak, Ronaldinho'nun aşırı iyi bir insan olduğunu ancak çevresindeki bazı çıkarcı kişilerin ondan faydalandığını aktardı.

Güncelleme Tarihi: 19 Mart 2021, 09:01