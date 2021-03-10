Anksiyete bozukluğundan fenomenliğe Mari Llewellyn!

Spor yaparak kilo veren insanların hikayesi, aynaya bakınca kendilerinden hoşnut kalmayan insanların ilgisini her zaman cezbetmiştir. Başkalarının geçirdiği inanılmaz değişimleri görenler, kendilerinin de bu yollardan geçip hem istedikleri bedene hem de daha sağlıklı bir yaşama ulaşabileceklerine inanırlar. Karar verildikten sonra yapmak gerek şey ise azim, sabır ve sınırlarını zorlamaktır. Bu zorlu yola çıkan Mari Llewellyn'in değişimine tanıklık edenler adeta küçük dillerini yutuyor.

Şeker, zararlı yağlar ve karbonhidrata elveda!

Bir zamanlar 111 kiloya kadar çıkan ancak hayatıyla ilgili kesin bir karar alan Mari Llewellyn, fazla kilolarından kurtulmak için spora başladı. Aynaya bakınca karşısında görmek istediği vücudun hayalini kuran Mari, azmi ve sabrı sayesinde amacına ulaştı. Fast food yiyecekler ile her türlü şekeri, zararlı yağları ve fazla karbonhidratı hayatından çıkaran Mari Llewellyn'in dönüşümünü görenler genç kızın bu başarısına şapka çıkardı.

Anksiyete bozukluğundan fenomenliğe!

Sadece koşu ve kardiyo yapmayan Mari, antrenman programına ağırlık çalışmalarını da ekleyerek sıkı bir vücuda sahip oldu. Fiziğiyle değme mankenlere taş çıkartan Mari Llewellyn, sosyal medyada da bir fenomene dönüştü. Fazla kiloları nedeniyle depresyonla savaşan ve anksiyete bozukluğu yaşayan 24 yaşındaki genç kadın artık milyonlarca kişinin vücuduna gıptayla baktığı bir fenomen oldu.

Fazla kilolarından kurtulmak ve fit bir vücuda sahip olmak isteyenlere ilham veren Mari, fazla kiloları nedeniyle kötü hissedenlerin bu kötü duygudan kurtulması gerektiğini belirtiyor. "Kendinizi nasıl hissettiğiniz çok daha önemli" diyen Mari, sınırlarını zorlamaları halinde her geçen gün bir önceki günden daha gelişmiş bir hale dönüşeceklerini söylüyor. Instagram'da 1.4 milyon takipçisi bulunan Mari, paylaştığı fotoğraflar ve verdiği tavsiyelerle birçok kişiye ilham veriyor.

Güncelleme Tarihi: 10 Mart 2021, 21:31