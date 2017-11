Angelina Jolie ile Tuba Büyüküstün Los Angeles'ta !

Asya Film Festivali'nde jüri üyeliği yaptığı içim Los Angeles'ta bulunan Tuba Büyüküstün burada dünya yıldızı Angelina Jolie ile biraraya geldi.Angelina Jolie ve Tuba Büyüküstün , Jolie'nin yönetmenliğini yaptığı "Önce Babamı Öldürdüler” (First They Killed My Father) isimli filmin gala gösteriminde düzenlenen kokteylde bir araya geldi.

Birleşmiş Milletler iyi niyet elçisi 42 yaşındaki Angelina Jolie ile UNICEF’in iyi niyet elçisi olan 35 yaşındaki Tuba Büyüküstün arasındaki sohbetin ana konusunun sosyal sorumluluk projeleri olduğu öğrenildi.