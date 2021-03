Andy Serkis'ten Gollum açıklaması: Dört ayak üstünde yürüdüm!

Yüzüklerin Efendisi filmlerinde Gollum karakterine hayat veren başarılı oyuncu Andy Serkis, role hazırlanırken uyguladığı metotlardan bahsetti. Filmlerin çekimleri esnasında sürekli dört ayak üstünde yürüdüğünü belirten Serkis, bu yürüyüşlerini her gün saatlerce tekrarladığını kaydetti.

"İnsanlar görünce bir şey arıyormuş gibi yaptım"

Gollum karakterini çok daha gerçekci bir şekilde canlandırmak için onun gibi davranmak gerektiğini belirten Serkis, bu garip varlığı anlayabilmek için sette bir Gollum'a dönüştüğünü aktardı. Kendisini dört ayak üstünde yürürken görenlerin şaşırdığını kaydeden başarılı oyuncu, insanları korkutmamak için bir şeyler arıyormuş biri yaptığını söyledi.

Yüzüklerin Efendisi'nin çekildiği yıllarda 37 yaşında olduğunu kaydeden Serkis, 40'lı yaşlarında popüler ve tanınan bir kişi olmanın kendisini iyi hissettirdiğini belirtti. Bu rolü daha genç yaşlarında canlandırması halinde bu kadar başarılı olamayacağını vurgulayan Serkis, oyunculuğunun olgunlaşmaya başladığı dönemde bu rolle karşılaştığı için memnun olduğunu aktardı. Gollum'a hayat verirken oyunculuk namına birçok şey öğrendiğini belirten Serkis, bu rolün hayatına damga vurduğunu ve onu asla unutamayacağını söyledi.

Gollum karakteri

Sinema dünyasında bir efsaneye dönüşen Yüzüklerin Efendisi (The Lord of the Rings) üçlemesinde rol alan Andy Serkis, filmlerde Gollum karakterini canlandırmıştı. Gerçek adı Smeagol olan Gollum, yüzüğü ele geçirince zamanla yalnız, vahşi ve şizofren bir yaratığa dönüşmüştü.

Kuzeni Déagol'un balık tutarken bulduğu yüzüğün ne olduğunu anlayan Smeagol, kuzenini öldürerek yüzüğü aldı. Parmağına takınca kendisini görünmez kılan yüzük, Smeagol'un ömrünü yüzlerce yıl uzattı ancak şizofren ve yalnız bir yaşam sürmesine neden oldu. Eskiden bir Hobbit olan Smeagol, sonunda adını bile hatırlamayan aciz ve vahşi bir yaratığa evrildi.