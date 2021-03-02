Altın Küre 2021 Kazananları Açıklandı! “The Crown” Ödüllere Doyamadı

Ödül sezonu bu yıl alışılmadık bir şekilde düzenlendi. Korona virüs gölgesinde yaşanan ödül töreninde heyecan ise hala aynıydı. Her yıl düzenlenen TV ve Film kategorilerindeki ödüllerin dağıtıldığı ve bu yıl 78.yapılan 2021 Altın Küre Ödülleri bu pazar gecesi gerçekleşti.

COVID-19 salgını nedeniyle tören iki ay ertelenmişti. Normalde Altın Küre ocak ayında gerçekleşiyor, ilk kez bu yıl şubat ayının sonunda yapıldı.

Tina Fey, New York Rainbow Room'dan canlı olarak ev sahipliği yaptığı tören Beverly Hills'deki Beverly Hilton Hotel'deki evinden yayımlandı. Adaylar ise dünyanın her yerinden canlı şekilde ödül gecesine katıldı.

Gecenin ilk ödül sahibi Daniel Kaluuya ise bağlantı zorlukları yaşadı. Kaluuya hariç gecede yine birçok ünlü isim konuşmalarında zorluklar ve ara ara bağlantı problemleri yaşadı.

ÖDÜLLER

Öte yanda Kaluuya, Judas and the Black Messiah'daki çalışmasıyla En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu (Film kategorisi) ödülünü kazandı.

Boseman daha sonra Ma Rainey'in Black Bottom filmindeki performansıyla En İyi Erkek Oyuncu (Film, Drama) ödülünü kazandı. Aramızdan ayrılan Boseman içinse ödülü Taylor Simone Ledward (eşi) kabul etti.

Kanadalı Catherine O'Hara, geçen yılın sonlarında Emmy Ödüllerini süpüren komedi Schitt's Creek'teki Moira Rose rolüyle Globe En İyi Kadın Oyuncu (TV) ödülünü aldı.

ALTIN KÜRE ÖDÜLÜ SCHİTTS CREEK’İN OLDU

Öte yandan Kanada'da çekilen Schitt's Creek, En İyi TV Dizisi, Komedi dalında Altın Küre kazandı.

Gecede ise Netflix yapımı The Crown dizisi gerek oyuncularıyla gerekse başarılı senaryosu ile ödülleri üst üste toplamayı başardı.

Emma Corrin, Netflix dizisi The Crown'da Prenses Diana'yı canlandırmasıyla En İyi Kadın Oyuncu (TV, Drama) ödülünü alırken, Jason Sudeikis Ted Lasso için En İyi Erkek Oyuncu (TV, Komedi) ödülü verildi.

Gillian Anderson, The Crown'daki Margaret Thatcher rolüyle En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu (TV, Drama) ödülünü kazandı.

The Crown ayrıca En İyi TV Şovu (Drama) ödülünü de kazandı. Dizi aynı ödülü 2017 yılında da kazanmıştı.

EN İYİ MİNİ DİZİ THE QUEEN GAMBİT OLDU

The Queen’s Gambit En İyi Mini Dizi ödülünü alırken, dizinin yıldızı Anya Taylor-Joy En İyi Kadın Oyuncu Mini Dizi ödülünü kazandı.

GECENİN DİĞER ÖDÜLLERİ

Drama kategorisinde yılın en iyi filmi olarak Nomadland seçildi. Komedi kategorisindeki en iyi film ise Borat Subsequent Moviefilm oldu.

Animasyon kategorisinde en iyi sinema filmi olarak da Crood'lar 2 seçildi.