Alperen Duymaz Son Yaz dizisinden ayrıldı mı? Son Yaz Akgün ölüyor mu?

FOX TV ekranlarında yayınlanan Yapımcılığını O3 Medya'nın üstlendiği, başrollerinde Alperen Duymaz, Ali Atay, Funda Eryiğit ve Hafsanur Sancaktutan'ın yer aldığı, yönetmen koltuğunda Burak Arlıel'in oturduğu, senaryosunu Deniz Dargı, Cem Görgeç ve Cenk Boğatur’un kaleme aldığı dizi, idealist bir savcı olan Selim'in, suç dünyası içinde büyümüş, tehlikeli ve sorunlu bir genç olan Akgün'ü evine getirmesiyle değişen olayları konu alan sevilen dizi Son Yaz yeni bölümüyle ekranlara geldi. Son Yaz dizisi son sahnesi çok konuşuldu!

Son Yaz Akgün ölüyor mu?

FOX TV ekranlarında yayınlanan Son Yaz dizisinden Akgün karakteri ölmüyor! Alperen Duymaz canlandırdığı karakterin hastane sahneleri çekimlerini tamamladı. Akgün karkateri sağ salim hastaneden çıkarak savcının evine gidiyor!

FOX TV, en çok dizi final yapan ve yeni dizi çıkartan kanal olarak dikkat çekiyor. Son Yaz dizisi için şu anlık final söylentileri dolaşsa da FOX TV en çok izlenen dizileri arasında. Ancak cuma akşamı bir çok dizi yer aldığı için Son Yaz dizisi kanalı mutlu etmiyor. Yine de Son Yaz dizisi yoluna devam edecek gibi görünüyor.

Alperen Duymaz Son Yaz dizisinden çıkar mı?

Dizinin başrolü ve tüm hikayesinin en büyük oyuncusu Alperen Duymaz canlandırdığı Akgün karakteri. FOX TV'de Alperen Duymaz'ın canlandırdığı Akgün karakterinin çıkma ihtimali yok ve Alperen Duymaz kaldığı yerden diziye devam edecek.