Alper Potuk ve Tuvana Türkay çifti ayrıldı mı ?

Kanal D ekranlarında ekranlara gelicek olan 'Kızlarım İçin'de oynayan Tuvana Türkay, uzun bir süredir Fenerbahçe'nin yıldız isimlerinden Alper Potuk ile aşk yaşıyordu.Bir mekan çıkışı görüntülenen güzel oyuncu Tuvana Türkay evlilik soruları üzerine ''Ne evlilik var ne de ayrılık. Evlenmeye zamanım yok. Çalışmaktan ailemi bile göremiyorum.'' diyerek yanıt verdi.

Duymayan Kalmasın adlı magazin programında Tuvana Türkay ile Alper Potuk'un ayrıldığı öne sürüldü.

Geçtiğimiz günlerde Tuvana Türkay'ın eski sevgilisi Bursasporlu Sercan Yıldırım ile çekilmiş fotoğrafları yeniden gündeme gelmiş ve bu olay Alper Potuk'un canını sıkmıştı.Sercan Yıldırım ile Alper Potuk'un yakın arkadaşlığı , bu ilişki sonrası sona ermişti.