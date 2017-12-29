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Alper Potuk ve Ozan Tufan iki güzelle gece aleminde

Fenerbahçe'nin yıldız isimleri Alper Potuk ile Ozan Tufan önceki akşamki İstanbulspor galibiyetini çapkınlık turunda kutladılar.Alper Potuk ile Ozan Tufan iki güzelle görüntülendiler.

29 Aralık 2017 Cuma 11:33
Alper Potuk ve Ozan Tufan iki güzelle gece aleminde

Kısa bir süre önce oyuncu Tuvana Türkay’ı aldattığı gerekçesiyle terk edilen Alper Potuk ve Ozan Tufan, önceki akşam çapkınlık turunda yakalandı .Karaköy'deki bir mekanda gece geç saatlere kadar eğlenen futbolculara iki esmer güzel eşlik etti.

Fenerbahçe'nin yıldız isimleri Ozan Tufan ve Alper Potuk Karaköy’deki kulüpten iki kadınla ayrıldı, görüntü vermemek için çaba gösterseler de gazetecilerden kaçamadılar.Mekandan Alper Potuk VIP minübüsle ayrılırken  OzanTufan, başını öne eğip gizlendi. Taksiyle kaçmaya çalışan Ozan Tufan, 200 metre ileride taksiden inip VIP minibüse geçti.

Araçta esmer güzelle öylece kalakalan Alper Potuk ise yüzünü gizlemeye çalışsa da başarılı olamadı.

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