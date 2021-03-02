Almanya'daki aşılamayı yavaş bulan Meryem Uzerli Türkiye'ye geliyor!

Öyle Bir Geçer Zaman ki, Muhteşem Yüzyıl ve Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz gibi dizilerde boy gösteren Türk-Alman oyuncu Meryem Uzerli, koronavirüs aşısı için Türkiye'ye gelecek. Almanya'daki aşılama programının yavaşlığınan yakınan ünlü model ve aktris, çareyi aşılamanın daha hızlı olduğu Türkiye'ye gelmekte buldu. Salgının başından bu yana Almanya'da yaşayan ve virüs korkusu nedeniyle ülkeden dışarı çıkmak istemeyen Uzerli, Almanya'daki koronavirüs programının çok hantal olduğunu ve bu gidişle aşı yaptırmayacaklarını düşünüyor.

Bir buçuk yıl önce aşkını itiraf etmişti

Önceki aylarda ikinci çocuğu olan kızı Lily Koi'yi kucağına alan Uzerli, bir an önce aşı olmak için Berlin'den Türkiye'ye seyahat edecek. Bir süre ailesiyle beraber İstanbul'da yaşama kararı alan ünlü oyuncuyla birlikte ABD'li iş insanı olan sevgilisi de gelecek. Berlin'de yaklaşık bir buçuk yıl önce çekildiği bir fotoğrafı paylaşan Meryem Uzerli, aşkını sonunda ilan etmişti. Ünlü oyuncu, fotoğrafına "Saf aşk" şeklinde bir not eklemişti.

Almanya'da aşılanma neden yavaş?

İngiltere'den yapılan B117 mutasyonunun ilk yayıldığı ülkelerden biri olan Almanya'daki yavaş aşılama programı tepki çekiyor. Ülkede 27 Aralık'ta başlayan aşı programı kapsamında 24 Ocak tarihinde sadece 1 milyon 554 bin 355 kişi aşılanmıştı. 83 milyonluk nüfusa sahip Almanya'daki yavaş aşılaanın nedenleri hakkında birçok yorum yapılıyor. Aşılanma hızının kendisinde hayal kırıklığı yarattığını kaydeden Almanya Sağlık Bakanı Jens Spahn, bunun sorunun bazı tedarik sorunlarından kaynaklandığını belirtti.