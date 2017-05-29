Alkoçlar Aile Kavgası Olay Oldu

Hülya Koçyiğit' in torunları, Gülşah-Ender Alkoçlar' ın çocukları olan Aslışah ve Neslişah Alkoçlar aşk hayatı yüzüne birbirlerine girdiler.



Abla kardeş Aslışah' ın aşh hayatı yüzünden tartışma yaşadılar. Aslışah Alkoçlar gayet renkli bir aşk yaşantısına sahip gözükmektedir. Hakan Sabancı ile 1,5 yıl aşk yaşamış olan Aslışah Alkoçlar Ekim ayında yollarını ayırmıştır. Aslışah Alkoçlar daha sonra sosyetik genç Kaan Boyner ile anılmaya başlandı.

Ailesinden özel hayatına ilişkin uyarı alan Aslışah Alkoçlar bir süre sükunet sağladı. Fakat iki hafta önce basketbolcu Kerem Tunçeri ile adının aşk dedikodularına karışması sonucunda ablası Neslişah Alkoçlar tepki göstermeye başladı. Neslişah Alkoçlar kardeşini onay vermediğini ve uzun süre etrafda gözükmemesi gerektiği konusunda uyarmasına rağmen Aslışah uyarıları dinlemeyip Kerem Tunçeri ile boy gösterdi.