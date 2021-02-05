Aliye Dizisi Konusu, Oyuncuları, Bölümleri ve Fragmanları

TMC Film tarafından yapımcılığı üstlenilen Aliye dizisi. Kudret Sabancı yönetmenliğinde çekilmiştir. Senaryosunun ise Şebnem Çıtlak, Güliz Kucur ve Ayfer Tunç tarafından kaleme alındığı dizi 2004- 2006 yılları arasında Atv ekranlarında yayına verilmiştir. Bir Türk dizisi olan Aliye’nin türü ise dramdır.

Dizinin oyuncu kadrosu oldukça güçlüdür. Sanem Çelik, Nejat İşler, İlhan Şeşen, Ayla Algan ve Ayten Uncuoğlu gibi birbirinden başarılı isimlerin yer aldığı kadro adeta hafızalara kazınacak bir çalışmaya imza atmıştır. Toplamda 76 bölüm yayınlanan dizi 3 sezon boyunca ekranlarda kalmıştır. Yayınlandığı dönem içerisinde ciddi bir izleyici kitlesine ulaşan dizi yayınlanan tekrar bölümleri ile de büyük oranda ilgi ile karşılaşmıştır.

Genel olarak İstanbul ve Edirne’de çekimleri sürdürülen dizinin müziği ünlü müzisyen Kıraç’a aittir. Dizinin genel konusu ise aldatılan bir kadının yaşadıklarıdır. Genç ve güzel bir kadın olan Aliye karakteri, iki çocuğu varken eşi tarafından aldatılıp yalnız başına hayatla mücadeke etmek zorunda kalmıştır. İlk kez 2004 tarihinde yayına başlayan dizi 2006’ya kadar çok yüksek izlenme oranları almış ve rekorlar kırarak döneme damgasını vurmuştur. Hem oyuncu kadrosu hem de senaryosu ile hafızalara kazınan dizi, unutulmaz Türk yapımları arasında yerini almıştır. Dış mekan çekimi olarak genellikle İstanbul’a ait olan ikonik görseller kullanılmıştır. Çekimler sırasında gidilen meranlar arasında Kız Kulesi, Kilyos Sahilleri, Kalamış Parkı, Moda Çay Bahçesi, Caddebostan Plajı ve Kalamış Marina gibi yerler bulunmaktadır. Aliye dizisinin lüks mekan çekimleri için ise ünlü Sarnıç Restoran’ın tercih edildiği bilgisi öğrenilmiştir. Senaryosu ve güçlü oyuncu kadrosu kadar dizinin müzikleri de döneme imzasını atarken izleyiciler tarafından da beğeniler toplamıştır. Çok sevilen dizi müzikleri albüm haline getirilerek satışa sunulmuştur.