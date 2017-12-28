Alişan yeni aşkı Buse Varol ile el ele görüntülendi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a verdiği sözden sonra evlilik çalışmalarını hızlandıran Alişan , yakında başlayacak “Dostlar Mahallesi” dizisindeki rol arkadaşı Buse Varol’la aşk yaşamaya başladı.Geçtiğimiz aylarda Esra Erol'un kardeşi Eda Erol ile aşk yaşayan ve evliliklerine kısa bir süre kala ayrılan Alişan , gönlünü yeni başlayacak dizisi “Dostlar Mahallesi”ndeki rol arkadaşı Buse Varol’a kaptırdı.

Alişan ve sevgilisi Buse Varol, Asmalımescit'te bir mekanın çıkışında görüntülendii.İlişkilerinin çok güzel gittiğini söyleyen Alişan, reklam aşkı diyenlere 'Geri zekalılar' yorumunda bulundu.