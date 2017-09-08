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Alişan ve Çağla Şikel'in yeni kanalı belli oldu!

Türker İnanoğlu'nun yeni dizisi 'Sarı Melekler'in kanalı belli oldu.Çağla Şikel ve Alişan'ın başrollerinde olduğu dizi Kanal D ekranlarında yayınlanıcak.

08 Eylül 2017 Cuma 14:32
Alişan ve Çağla Şikel'in yeni kanalı belli oldu!

Erler Film'in patronu, duayen sinemacı Türker İnanoğlu'nun yeni dizisi 'Sarı Melekler'in kanalı belli oldu. Senaryosunu Resul Ertaş'ın yazdığı dizi Kanal D'de seyirciyle buluşacak.
 
Deniz Çelebi ve Levent Gürkan'ın yöneteceği "Sarı Melekler" dizisinde son günlerde özel hayatıyla gündemden düşmeyen Alişan, taksici Metin rolüne hayat verecek. Kendisinin dürüst kişiliğine tamamen zıt olan kardeşi Çetin'le aynı durakta taksicilik yapan Alişan'ın eşi Füsun'u ise Hande Katipoğlu canlandıracak. Dizide gözü eşinden başkasını görmeyen Alişan'ın Bilge adında bir de kız çocuğu olacak.
 
Çağla Şıkel, Alişan'ın yengesi oldu
 
'Sarı Melekler' dizisinde Alişan'ın yıllardır partnerliğini yapan Çağla Şıkel ise  bu kez seyirciyi şaşırtacak. Başrol oynadıkları Cennet Mahallesi dizisi hafızalardan silinmeyen ikiliden Şıkel, Alişan'ın yengesi kuaför Seher rolüne hayat verecek.
 
"Sarı Melekler"de yaşadığı mahallede herkesle kavga edecek olan Şıkel, zaman zaman da üç kağıtçı eşi Çetin'i dövecek. Dizide Yamaç adında fırlama bir de oğlu olan Şıkel, pastane işleten eltisi Füsun'la da geçineneyecek.
 
Renkli karakterleriyle 7'den 70'e herkesi ekran başına toplayacak olan dizinin eğlenceli bir karakteri de taksi durağının sahibi olan 55 yaşındaki Neriman Anne olacak. Vefat eden eşinin yerine taksi durağının başına geçen karakteri canlandıracak oyuncu için görüşmeler sürüyor. Çekimleri yakında başlayacak olan dizide Cem Yılmaz'ın "Ali Baba ve 7 Cüceler" filmiyle ünlenen Rus oyuncu Irina Ivkina da taksici Selim'in eşi Olga rolüne hayat verecek. 

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