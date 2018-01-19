Alişan ve Buse Varol'un düğün tarihi kesinleşti

Alişan ve oyuncu sevgilisi Buse Varol'un düğün tarihi belli oldu..Dostlar Mahallesi dizi setinde tanışıp aşk yaşamaya başlayan Alişan ve Buse Varol çiftinin nikah masasına oturacağı tarih belli oldu.Ünlü çift geçtiğimiz günlerde de ailelerini tanıştırmıştı.Dizi setinde tanışıp aşk yaşamaya başlayan Alişan-Buse Varol çifti şimdi de evlilik için gün saymaya başladı.

Alişan'ın yakın arkadaşı olan Seren Serengil çiftin düğün tarihini açıkladı.Bu kez elini çabuk tutan Alişan'ın Buse Varol ile 5 Mayıs'ta nikâh masasına oturacağı öğrenildi.