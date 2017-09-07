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Alişan'ın babasından ayrılık sonrası ilk tepki geldi

Alişan ve Eda Erol ayrılıklarını doğruladı.Ünlü çift ayrılık sonrası sosyal medya hesaplarından fotoğraflarını sildi.Alişan'ın babasından sert tepki geldi.

07 Eylül 2017 Perşembe 10:16
Alişan'ın babasından ayrılık sonrası ilk tepki geldi

Düğün hazırlığı yapan Alişan ve Eda Erol’dan ayrılık haberi geldi. Önceki gün Erol, Instagram’da bir açıklama yaparak ilişkilerini bitirdiklerini duyurdu, ardından o paylaşımı sildi. Dün de Alişan, sosyal medyada şu açıklamayı yaptı: “Birlikteliğimizin evlilikle noktalanmasını isterdik. Maalesef olmadı. Nişanlılık sürecinde anlaşamayacağımızı anladık. Ayrılık kararı alıp ailelerimize bildirdik. İki yetişkin olarak biz verdiğimiz karardan eminiz. Eda benim hayatımda hep iyi ve hanımlığı ile hatırlanacak biri.”


Alişan ve Eda Erol'un aileleri tanıştı

FOTOĞRAFLAR SİLİNDİ

Alişan’ın bu açıklamasının ardından her iki taraf da Instagram hesaplarından birbirlerinin fotoğraflarını sildi. Alişan’ın annesi Suzan Tektaş da paylaştığı kareleri sayfasından kaldırdı. Baba Mehmet Tektaş ise ayrılık hakkındaki sorulara önce “Bu işlere ben karışmam” diyerek yanıt vermek istemedi. Ardından müstakbel gelininin sosyal medyada ayrılık açıklaması yapmasına tepki gösterdi: “Bir de açıklama yapmış Instagram’dan. Kendini artist zannediyor galiba!”

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